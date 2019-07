Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení má byť naďalej 70 eur

Na získanie plnej štátnej prémie budú musieť sporitelia na svoje účty stavebného sporenia vložiť 2800 eur. Zdroje na vyplácanie prémie sú vyčlenené v kapitole ministerstva dopravy.

Bratislava 31. júla (TASR) – Maximálna štátna prémia na stavebnom sporení sa v budúcom roku nezmení. Rezort financií navrhuje, aby bola 2,5 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur. Vyplýva to z opatrenia ministerstva, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Na získanie plnej štátnej prémie budú musieť sporitelia na svoje účty stavebného sporenia vložiť 2800 eur. Zdroje na vyplácanie prémie sú vyčlenené v kapitole ministerstva dopravy v celkovom objeme šesť miliónov eur.



Výška štátnej prémie sa určuje na základe vzorca. Ten berie do úvahy úroveň úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Výpočet pre budúci rok určil zápornú hodnotu. "Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je nižšia ako minimálna výška štátnej prémie ustanovená zákonom, štátna prémia na rok 2020 sa podľa zákona určuje v jej minimálnej výške, a to vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur," priblížil rezort financií.