Britský parlament bude o brexitovej dohode hlasovať do 12. marca

Britskí poslanci v januári odmietli dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s Bruselom. Premiérka sa odvtedy pokúša vyrokovať zmeny, ktoré by uspokojili dolnú komoru britského parlamentu.

Londýn 24. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v nedeľu oznámila, že ďalšie hlasovanie britského parlamentu o brexitovej dohode prebehne do 12. marca. Informovala o tom agentúra AFP.



"Na budúci týždeň dohodu na hlasovanie nepredložíme. Postaráme sa však o to, že sa tak stane do 12. marca," povedala Mayová cestou do egyptského mesta Šarm aš-Šajch, kde sa v nedeľu začína prvá vrcholná schôdzka lídrov Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ).



Britskí poslanci v januári drvivou väčšinou hlasov odmietli dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s Bruselom. Premiérka sa odvtedy pokúša vyrokovať zmeny, ktoré by uspokojili dolnú komoru britského parlamentu. Poslanci v jej vlastnej Konzervatívnej strane podporujúci brexit sú predovšetkým nespokojní s tzv. írskou poistkou, teda opatrením, ktoré má udržať otvorenú hranicu s Írskom.



Mayová bude popri summite v Šarm aš-Šajchu rokovať s lídrami EÚ a avizovala tiež, že sa spoločne so svojim tímom vráti v utorok do Bruselu na ďalšie diskusie.



Premiérka Mayová predtým prisľúbila, že ak parlamentu nepredloží na budúci týždeň na hlasovanie prepracovanú dohodu s EÚ, budú môcť poslanci v stredu debatovať o svojich vlastných návrhoch na vystúpenie z EÚ.



Traja britskí ministri ešte v sobotu varovali, že sa vzoprú Mayovej a v prípade, že jej návrh dohody o odchode Británie z EÚ neprejde hlasovaním v britskom parlamente, budú hlasovať za posunutie termínu brexitu.



"Ešte stále sme schopní odísť 29. marca z Európskej únie s dohodou," uviedla v nedeľu premiérka. Dodala, že posunutie brexitu "nie je riešením problému". "Napokon vždy dôjdeme do bodu, keď sa budeme musieť rozhodnúť, či prijmeme dohodu, ktorá bola vyrokovaná alebo nie," dodala.