Rezort dopravy: Liberalizácia má za cieľ zefektívniť fungovanie tratí

Bratislava 9. júla (TASR) - Prvoradým cieľom liberalizácie vlakovej dopravy, ktorú ministerstvo dopravy pripravuje, je podľa rezortu predovšetkým zefektívniť celý proces fungovania na danej vlakovej trati a prilákať cestujúcich najmä z individuálnej automobilovej dopravy. "Zároveň môžeme ušetrené prostriedky následne použiť na ďalšie rozširovanie ponuky vlakov verejnej dopravy, a nie financovať konkurenčný boj dopravcov z verejných zdrojov," uviedli pre TASR z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Ministerstvo teda chce na jednej strane zlepšiť kvalitu aj cenu za vlakovú dopravu na Slovensku, ale zároveň aj získať skúsenosti s procesom liberalizácie železníc, aby sa na Slovensku neopakovali chyby z iných štátov. "Doplníme, že práve takto nastavená liberalizácia má umožniť zúčastniť sa na tejto súťaži širokému spektru dopravcov, teda aj menším, a nielen tým, ktorí majú už dnes širokú základňu vozidiel," dodali z odboru komunikácie.



Rezort dopravy v uplynulých týždňoch zverejnil v európskom vestníku zámery, že chce v budúcom roku vyhlásiť tri súťaže na prevádzku vlakov, a to na trati zo Žiliny po Rajec, z Košíc po Moldavu nad Bodvou a z Bratislavy do Komárna.



Poslanec SaS Miroslav Ivan však v pondelok uviedol, že minister dopravy by mal predložiť plán rozvoja dopravy vo verejnom záujme predtým, než začne robiť konkrétne výberové konania na jednotlivé vlakové linky. Podľa SaS sa v programovom vyhlásení vlády súčasná garnitúra zaviazala vytvoriť tzv. dopravnú autoritu, ktorá bude objednávať všetku dopravu vo verejnom záujme centrálne, teda aj vlakové a autobusové spojenia. Tým sa chceli odstrániť súbehy týchto spojov a zároveň koordinovať napojenia jednotlivých druhov dopravy.



Ak teda podľa Ivana minister dopravy hovorí o liberalizácii železničnej dopravy, je najvyšší čas, aby predložil na verejnú diskusiu návrh, ako si predstavuje fungovanie dopravnej autority na Slovensku. "Liberalizovať železničné linky predtým, ako bude jasný ich ďalší spôsob objednávania, je krajne nezodpovedné," dodal Ivan.



Ministerstvo dopravy však v reakcii doplnilo, že čo sa týka samotnej autority, cieľom nie je zriadenie ďalšieho úradu. "Ale chceme zlepšiť fungovanie objednávania výkonov vo verejnom záujme. Musíme teda úzko spolupracovať predovšetkým s vyššími územnými celkami," uviedli z odboru komunikácie.



Aj preto sa na ministerstve konalo veľké stretnutie za účasti všetkých županov alebo nimi poverených odborníkov. Podľa ministerstva sa zhodli na potrebe harmonizácie dopravy a dohodli sa na spolupráci na tomto projekte.