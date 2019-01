Rezort dopravy plánuje záväznú koncepciu rozvoja vodnej dopravy

Koncepcia, na ktorej bude v rámci vnútrozemskej vodnej dopravy pracovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR, by mala byť východiskom na stanovenie nových cieľov rozvoja tohto typu dopravy na Slovensku.

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánuje v tomto roku pripravovať záväznú koncepciu rozvoja vodnej dopravy do roku 2030 s výhľadom na rok 2050. Pre TASR to uviedol šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Koncepcia, na ktorej bude v rámci vnútrozemskej vodnej dopravy pracovať MDV, by mala byť východiskom na stanovenie nových cieľov rozvoja tohto typu dopravy na Slovensku.



V oblasti námornej dopravy zasa rezort plánuje transponovať niekoľko európskych smerníc a medzinárodných dohovorov. Ide napríklad o dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori či dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. "V rámci operačného programu Integrovanej infraštruktúry budeme spolupracovať na projektoch prioritnej osi číslo 4 a v roku 2019 plánujeme zavŕšiť práce v projektoch programu Danube Transnational Program – Interreg, a to Dante a Danube Skills," doplnil Érsek.