Rezort dopravy predĺžil zmluvu na poradenstvo k PPP projektom

V máji tohto roka však ministerstvo dopravy dodatkom zvýšilo hodnotu zmluvy o približne milión eur na 7,06 milióna eur bez DPH.

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) predĺžilo zmluvu na komplexné poradenstvo k PPP projektom (projektom verejno-súkromného partnerstva) o jeden rok a zároveň sa pôvodná hodnota tejto zmluvy ešte v máji tohto roku zvýšila o približne milión eur.



Vyplýva to z oznámení, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Rezort dopravy uzatvoril zmluvu na poradenstvo pri zadávaní a realizácii PPP projektu na úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a zároveň aj na právnu, technickú a finančnú podporu v súvislosti s PPP projektom na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou ešte v roku 2014. Určená bola na obdobie štyroch rokov a jej hodnota bola stanovená na 6,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rezort dopravy zmluvu podpísal s konzorciom firiem na čele so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.



V máji tohto roka však ministerstvo dopravy dodatkom zvýšilo hodnotu zmluvy o približne milión eur na 7,06 milióna eur bez DPH. Druhým dodatkom zo septembra tohto roku sa predĺžila jej platnosť o 12 mesiacov.



Podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej sa finančné prostriedky z poradenskej zmluvy vyčerpali skôr, ako sa predkladalo, a to najmä pre vysoký záujem konzorcií o projekt výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a s tým spojeného posudzovania približne 500 referencií na kvalifikácie týchto subjektov do súťažného dialógu.



"Väčší počet konzorcií spôsobil predloženie väčšieho počtu riešení, ktoré bolo potrebné vyhodnocovať, čo ale v konečnom dôsledku ušetrilo štátu stovky miliónov eur," uviedla Ducká pre TASR.



Zároveň podľa jej slov zásadné zmeny v metodike Eurostatu viedli k časovo náročným osobitným rokovaniam so zástupcami financujúcich bánk a konzorcií, aby sa projekt klasifikoval mimo verejný dlh Slovenskej republiky, čo vyvolalo nepredvídateľné čerpanie z poradenskej zmluvy.



"Pre notifikovanie nepredpokladaných kompenzačných udalostí súvisiacich s realizáciou projektu, bude ministerstvo naďalej potrebovať kvalifikovaného poradcu pri rokovaniach týkajúcich sa prípadných kompenzácií a s nimi súvisiacich prípadných sporov," uviedla Ducká. Rezortu dopravy sa pritom podľa jej slov podarilo pri rokovaniach o uzatvorení dodatku znížiť hodinové sadzby jednotlivých expertov o 10 %, a to pre každého jedného experta.