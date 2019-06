Ministerstvo dopravy: Stavbu D4 kontroluje nezávislý stavebný dozor

V súvislosti s križovaním D4/D1 uvádza MDV SR, že zdržanie spôsobili predovšetkým opakované obštrukcie občianskeho združenia Triblavina, ktoré napádalo proces prípravy v každom jednom kroku.

Bratislava 17. júna (TASR) - Za kontrolu na stavbe je zodpovedný nezávislý stavebný dozor, ktorý prešiel riadnym výberovým konaním a ktorý platí štát. Jeho povinnosťou je upozorniť na prípadné pochybenia. Po tom, ako koncesionár spochybnil výsledky ekoauditu, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začalo na stavbe štátny stavebný dohľad. Pre TASR to uviedol v pondelok rezort dopravy v reakcii na tvrdenia troch opozičných poslancov z pondelkového poslaneckého prieskumu na ministerstve v súvislosti s výstavbou bratislavského obchvatu.



„Ten definitívne určí ďalší postup, ako aj kroky, ktoré bude treba urobiť, aby sa stavba dokončila v čo najkratšom termíne a v súlade so všetkými povoleniami,“ spresnila hovorkyňa rezortu Karolína Ducká. MDV SR odmieta tvrdenia, že by reagoval až na základe upozornení. "Naopak, konať sme začali v priebehu minulého roka na základe indícií našich pracovníkov na stavbe," konštatuje.



V súvislosti s križovaním D4/D1 uvádza MDV SR, že zdržanie spôsobili predovšetkým opakované obštrukcie občianskeho združenia Triblavina, ktoré napádalo proces prípravy v každom jednom kroku. Zároveň zdržanie spôsobila potreba otočiť postup prác na križovatke D4/D1, kde Národná diaľničná spoločnosť bude nadväzovať na práce koncesionára a nie naopak. "Aj preto minister Árpád Érsek (Most-Híd) už dlhšie veľmi jasne hovorí, že na úsekoch D4 je určité meškanie. Keďže obe strany, ministerstvo aj koncesionár, robia kroky, aby sa meškanie odstránilo, je dnes predčasné hovoriť o presnom harmonograme,“ konštatovala hovorkyňa s tým, že aktuálny plán ráta s tým, že prvé autá z D1 na D4 smerom na Rakúsko prejdú v roku 2021.



Opozičný poslanec za SaS Miroslav Ivan po poslaneckom prieskume povedal, že diaľnica D4 nebude určite napojená na D1 do roku 2020. Plné využitie križovatky D1/D4, prepojenie na všetky smery, sa očakáva až v roku 2023. Ďalší účastník prieskumu opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) pripomenul, že pôvodne malo byť celé dielo dokončené v januári 2019 a kľúčová križovatka D1/D4 je tou, že kde si má štát splniť domácu úlohu aj zhotoviteľ.