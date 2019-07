Ministerstvo dopravy zaznamenalo na Slovensku veľký nárast turistov

Podľa krajín Slovensko v prvom štvrťroku navštívilo najviac turistov z Českej republiky, nasleduje Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Ukrajina a v rámci top 10 krajín sa vyskytujú aj Spojené štáty americké.

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pracuje na tom, aby sa Slovensko profilovalo ako produkt cestovného ruchu. Za prvý štvrťrok tohto roka zaznamenalo veľký nárast v počte domácich aj zahraničných turistov. Šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) na utorkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že Slovensko ide v cestovnom ruchu dobrým smerom.



Slovensko za prvý kvartál tohto roka navštívilo podľa Lenky Šprochovej zo sekcie cestovného ruchu MDV 1,3 milióna návštevníkov, čo je nárast takmer o 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. "Samozrejme, je tam aj nárast prenocovaní, a to je vyše 2 miliónov," doplnila s tým, že rovnako ide o takmer 10-percentný nárast. Druhý štvrťrok bude podľa nej ešte výraznejší aj vzhľadom na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali na Slovensku. Podľa krajín Slovensko v prvom štvrťroku navštívilo najviac turistov z Českej republiky, nasleduje Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Ukrajina a v rámci top 10 krajín sa vyskytujú aj Spojené štáty americké.



Ministerstvo zároveň chce zistiť jasné ciele návštevníkov na Slovensku. Preto boli identifikované regióny, kam chodí najviac turistov. "Identifikovali sme tri, to sú Bratislava, Košice a Tatry," priblížila Šprochová s tým, že s týmito troma "vlajkovými loďami" by sa rezort chcel zúčastniť na veľtrhoch a výstavách v druhom polroku 2019.



Érsek podotkol, že sa vyplatila propagácia Slovenska cez športovcov. Vsadiť na lyžiarku Petru Vlhovú ako tvár zimnej kampane sa podľa neho ukázalo ako správne. Pripomenul tiež, že sa blíži letná olympiáda. "Na vláde bola o tom reč a ja som povedal, že chcem, aby sme aj v Tokiu mali zástupcu ako cestovný ruch," poznamenal minister.







Zároveň priblížil, že rezort spolupracuje s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu, kam smerovalo tento rok 6,4 milióna eur na to, aby spropagovali svoj región. Érsek dodal, že je to o 700.000 eur viac ako vlani. "Už tie peniaze majú, môžu s nimi narábať a môžu ich využívať v prospech práve toho cestovného ruchu, čo si myslím, že je dobrá myšlienka a budeme v tomto naďalej pokračovať," ubezpečil.



Presadenie dvoch zákonov v parlamente, ktoré sa týkali aj cykloturistiky, považuje rovnako za úspech. "Druhá vec je, že podporujeme medzinárodné výstavy, veľtrhy, čo sa týka turistiky. Bolo ich tento rok 14, ktoré sme podporili. Samozrejme, má to svoju odozvu. Chceme byť na tom trhu, aby sme sa tým zviditeľnili," vyhlásil Érsek.







Okrem účasti na veľtrhoch a výstavách realizuje rezort dopravy aj tzv. poznávacie cesty pre novinárov a touroperátorov, a to prioritne pre jednotlivé trhy, ktoré boli zadefinované. Medzi prioritné trhy patrí podľa Šprochovej Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rusko, Ukrajina a zároveň aj Veľká Británia.



Do budúcnosti sa rezort dopravy chce zamerať skôr na online marketing ako na tradičné formy propagácie. "Narážam konkrétne na počet veľtrhov a výstav, ktoré sme zredukovali, a naopak tie peniaze chceme efektívne použiť práve do toho online marketingu," ozrejmila Šprochová.