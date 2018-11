Médiá: Mayová zaistila dohodu s EÚ riešiacu otázku írskej hranice

Sunday Times uviedol, že podľa dohody zostane Británia v colnej únii s EÚ len dočasne.

Londýn 4. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová údajne zaistila dohodu, ktorá umožní Británii po brexite zostať v colnej únii s EÚ a vyhnúť sa tvrdej írskej hranici, čo by vyriešilo najväčšiu prekážku v rokovaniach s EÚ. Informáciu priniesla v nedeľu agentúra DPA, odvolávajúc sa na správu uverejnenú v nedeľníku Sunday Times.



Hovorca britskej vlády však označil za "špekulácie" správu, podľa ktorej Mayová urobila Bruselu ústupky, aby vyriešila takzvanú írsku otázku. Hovorca pre DPA povedal iba to, že v rokovaniach sa dosiahol "dobrý pokrok".



Londýn a Brusel majú v súčasnosti odlišné názory na to, ako zabrániť návratu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá opustí EÚ spolu s Britániou koncom marca 2019.



Sunday Times uviedol, že podľa dohody zostane Británia v colnej únii s EÚ len dočasne. Mayová plánuje prediskutovať plán s kabinetom v utorok, dodal nedeľník.



Mayová minulý týždeň vyhlásila, že dohoda o brexite je hotová z 95 percent. Hlavnou prekážkou v "rozvodových" rokovaniach však zostávajú rozdielne predstavy o budúcom režime na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



Írsky premiér Leo Varadkar v sobotu vyhlásil, že odchod Británie z Európskej únie oslabuje vzťahy medzi Írskou republikou a Spojeným kráľovstvom.