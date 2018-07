Medzi Nemeckom, Francúzskom a Luxemburskom bude testovací okruh

Na cezhraničnom okruhu sa namontujú rozličné zariadenia z uvedených krajín. Cieľom výskumu bude vytvoriť pre robotické autá jednotnú riadiacu informačnú platformu.

Saarbrücken/Merzig 12. júla (TASR) - Do konca budúceho roku vznikne v prihraničnej oblasti Nemecka, Francúzska a Luxemburska okruh na testovanie robotických áut a systémov ich zosieťovania. „Musíme sa naučiť hovoriť jednotnou dopravno-technickou rečou,“ uviedol vedúci výskumnej skupiny Vysokej technickej a hospodárskej školy v Sársku Horst Wieker pre agentúru DPA.



Teraz sú v týchto krajinách veľké rozdiely v riadiacich systémoch, ak by sa autá z iných krajín dostali do ich pôsobnosti, viedlo by to k zlyhávaniu automatizovanej riadiacej funkcie. Príkladom môže byť červené svetlo na semafore. „Teraz je vo všeobecnosti jedno, kde semafor stojí a svieti na ňom červená. Vie sa, že sa ďalej ísť nesmie. Pre robotické autá je však dôležité, či je pri bielej čiare alebo za ňou. Iný príklad – žlté svetlo. Nepoužíva sa v každej krajine. Ak majú robotické autá jazdiť medzi krajinami, musí sa to v programe pre ne zohľadniť."



Na testovacom okruhu toho na pozeranie nebude veľa. Všetko sa bude odohrávať v pozadí. Vedci poskladajú potrebné informácie tak, aby výrobcovia vozidiel mohli neskôr robiť na okruhu potrebné skúšobné jazdy. Musia sa vyskúšať a zosúladiť aj systémy pre predchádzanie, zaraďovanie vozidiel do jazdných pruhov a ich brzdenie. To isté treba urobiť aj v prípade riadiacich dopravných systémov a mobilných sietí.



Testovací okruh pôjde zo Saarbrückenu, hlavného mesta nemeckej spolkovej krajiny Sárska, do francúzskych Mét cez juhovýchod Luxemburska a do sárskeho Merzigu. Podľa Wiekera nič také ešte v Európe nejestvuje. Jeho skupina na sárskej technickej škole pôsobí od roku 2004. Tri krajiny sa na vybudovaní cezhraničného testovacieho okruhu pre robotické autá dohodli v septembri 2017.