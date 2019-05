Medzi Ruskom a Čínou spojili prvý cestný most nad veľtokom Amur

Prvá myšlienka preklenutia Amuru mostom sa začala realizovať pred tridsiatimi rokmi, ale práce na diele sa zintenzívnili pred troma rokmi.

Blagoveščensk 31. mája (TASR) – K historickej udalosti došlo v piatok na ruskom Ďalekom východe. Ruskí a čínski budovatelia cestného mosta spojili dva brehy veľtoku Amur medzi ruským Blagoveščenskom a čínskym mestom Chej-che.



Prvá myšlienka preklenutia Amuru mostom sa začala realizovať pred tridsiatimi rokmi, ale práce na diele sa zintenzívnili pred troma rokmi. Most sa súčasne budoval z oboch strán. Je dlhý 1080 metrov a šírka vozovky 11 metrov. Stojí na 10 pilieroch, medzi ktorými sú tri prechody pre lode.



Pre most treba ešte dokončiť príjazdovú cestu a zariadenie pre colníkov. Kapacita mosta dosiahne ročne priepustnosť tri milióny osôb a okolo 300.000 nákladných vozidiel. Tie uľahčia a zvýšia výmenu tovarov medzi oboma krajinami. Doteraz sa tovary medzi oboma krajinami prepravovali loďami alebo lietadlami. Lodnú dopravu však obmedzovali poveternostné podmienky.



Z Ruska sa do Číny budú prepravovať potraviny a agrárne produkty. V minulom roku sa vyviezlo do Číny takmer 400.000 ton sójových bôbov. Bolo to 40 % z ruskej produkcie. Gubernátor Amurskej oblasti Vasilij Orlov predpokladá, že vďaka mostu sa výmena tovarov medzi oboma brehmi Amuru uľahčí a výrazne zvýši.