Medzi Šanghajom a Budapešťou sa bude priama linka od budúceho leta

China Eastern, ktorá je siedmou najväčšou leteckou spoločnosťou na svete, plánuje zaviesť štyri spoje týždenne.

Budapešť/Šanghaj 5. novembra (TASR) - Od budúceho leta spojí čínska letecká spoločnosť China Eastern priamym letom Šanghaj s Budapešťou. Podľa agentúry MTI to oznámil v pondelok po rokovaniach v Šanghaji maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



Šéf rezortu maďarskej diplomacie je členom delegácie predsedu vlády Viktora Orbána, ktorá pricestovala v nedeľu na prvý medzinárodný dovozný veľtrh v Číne (CIIE).



Podľa slov Szijjártóa China Eastern, ktorá je siedmou najväčšou leteckou spoločnosťou na svete, plánuje zaviesť štyri spoje týždenne. "Z predpovedí pre najbližších päť rokov vyplýva, že počet čínskych turistov smerujúcich do Európy stúpne o 70 %, navyše ide o najviac míňajúcich turistov," zdôraznil minister.



Podotkol, že v prvých 8 mesiacoch tohto roka stúpol počet turistov prichádzajúcich do Maďarska z Číny o 14 %, do konca roka by ich počet mohol dosiahnuť 250.000. Do Českej republiky ich ale prichádza ročne vyše pol milióna, pretože Prahu spájajú s čínskymi mestami tri letecké spoje, kým do Budapešti priamo lieta iba spoj z Pekingu, povedal Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)