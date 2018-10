Medzinárodná organizácia FATF zavedie jednotné pravidlá pre kryptomeny

Právnici, ktorí sa špecializujú na boj proti praniu špinavých peňazí, privítali krok FATF. Varujú však, že najväčšou výzvou bude vystopovať skutočných vlastníkov kryptomien.

Paríž 19. októbra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre boj proti praniu špinavých peňazí FATF (Financial Action Task Force) plánuje do júna budúceho roka vypracovať prvé pravidlá dohľadu nad kryptomenami. Vzniknú tak prvé globálne štandardy pre aktívum, ktoré sa riadi deravými pravidlami.



FATF so sídlom v Paríži v piatok oznámil, že úrady po celom svete budú povinné udeľovať licencie, alebo iným spôsobom regulovať burzy kryptomien a niektoré firmy poskytujúce tzv. virtuálne kryptopeňaženky. Cieľom je zabrániť používaniu kryptomien na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a ďalšie trestné činy.



Kryptomeny sú digitálne peniaze, ktoré sa podľa ich tvorcov môžu používať ako platidlo bez podpory akejkoľvek centrálnej banky. Pravidlá a regulácie sú však nejednotné a nekoordinované na globálnej úrovni, čo viedlo k rôznym prístupom vlád.



Prezident FATF Marshall Billingslea uviedol, že organizácia bude pravidelne kontrolovať, akým spôsobom krajiny uplatňujú nové pravidlá. Štáty, ktoré nesplnia túto povinnosť, sa dostanú na čierny zoznam FATF obmedzujúci prístup ku globálnemu finančnému systému.



Prvou a najpopulárnejšou kryptomenou je bitcoin, po ktorom vznikli stovky ďalších. Cena bitcoinu vlani vzrástla až o 1300 % na rekordnú decembrovú úroveň takmer 20.000 USD (17.436,79 eura). Medzičasom jeho hodnota prudko padla a v piatok popoludní sa obchodoval zhruba za 6390 USD.



Extrémna nestálosť a pravidelné krádeže z búrz nahnevali regulačné úrady. Jednotlivé štáty vzhľadom na absenciu globálnych pravidiel preto vytvorili často protichodné riešenia. Japonsko sa vlani stalo prvou krajinou, ktorá začala regulovať burzy kryptomien. Naproti tomu Čína a Južná Kórea ich výrazne obmedzili. V Európe viaceré krajiny, najmä Francúzsko, Švajčiarsko a Malta, vypracúvajú prvé pravidlá dohľadu.



Právnici, ktorí sa špecializujú na boj proti praniu špinavých peňazí, privítali krok FATF. Varujú však, že najväčšou výzvou bude vystopovať skutočných vlastníkov kryptomien. "Na týchto burzách môžete uviesť ľubovoľné meno a nemusí to byť skutočný vlastník," povedal Kyle Phillips z londýnskej advokátskej firmy Howard Kennedy.