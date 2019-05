Medzinárodný deň mlieka tento rok pripadol na utorok 21. mája

Ďakovné video je súčasťou projektu Slovenská mliečna rodina, v rámci ktorého prebieha propagačná a komunikačná kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Bratislava 21. mája (TASR) - Aj slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa zapájajú do osláv Medzinárodného dňa mlieka. Tentoraz prostredníctvom projektu ĎAKUJEME MLIEKO. Medzinárodný deň mlieka sa každoročne oslavuje na celom svete, a to tretí májový utorok. Tento rok pripadne tento deň na utorok 21. mája.



Predstavenie inšpiratívneho videa ĎAKUJEME MLIEKO štartuje 21. mája. Do pondelka 20. mája mohli fanúšikovia slovenského mlieka a mliečnych výrobkov zanechať mlieku ďakovný odkaz na stránke www.dakujememlieko.sk.



"Cieľom našej ďakovnej komunikácie pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka je upriamiť pozornosť a zvýšiť povedomie spotrebiteľov o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. Vytvorenie ďakovného videa sme zrealizovali pomocou poďakovaní, ktoré ľudia mlieku zanechali na www.dakujememlieko.sk a stále tak môžu urobiť. Je dôležité vedieť, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale najmä zdravé a sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej potravy po celé stáročia. S mliekom rastieme, zaspávame, vstávame, učíme sa, športujeme a denne si ho vychutnávame. Je strážcom nášho zdravia, pomocníkom v kuchyni a lahodnou pochúťkou, a preto sa mu chceme poďakovať," vysvetlila Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).



Ďakovné video je súčasťou projektu Slovenská mliečna rodina, v rámci ktorého prebieha propagačná a komunikačná kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.



Okrem tvorby ďakovného videa sa realizujú aj iné aktivity na podporu spotreby slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. "Jednou z takých aktivít Slovenskej mliečnej rodiny je aj súťaž Poskladaj kravičku z obalov slovenských mliečnych výrobkov pre jednotlivcov a kolektívy, prostredníctvom ktorej chceme širokú verejnosť motivovať k nákupu a konzumácii slovenských mliečnych výrobkov. Súťaž bude trvať až do 31. októbra a jednotlivci aj kolektívy môžu získať množstvo zaujímavých cien," uviedol Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Do súťaže sa môže každý zapojiť na www.adoptujkravicku.sk/sutaz/



Okrem toho sa deti môžu prihlasovať na druhý ročník Dňa otvorených dverí (DOD) na mliečnych farmách. Jednotlivci aj kolektívy, všetci tí, ktorí majú adoptovanú svoju kravičku, majú možnosť navštíviť ju na tej mliečnej farme, odkiaľ pochádza. Netreba zabudnúť prihlásiť sa na DOD na farmách najneskôr do 31. mája 2019 na stránke www.adoptujkravicku.sk. DOD na farmách sa uskutoční v júni, a to 21. júna 2019 pre kolektívy a 22. júna 2019 pre jednotlivcov.