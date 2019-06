Medziročne na Slovensku pribúdajú tisícky firiem a podnikateľov

Ku koncu marca 2019 bolo na Slovensku podľa databáz spoločnosti registrovaných dovedna 723.960 podnikateľských subjektov.

Bratislava 11. júna (TASR) - Záujem rozbehnúť biznis na Slovensku medziročne narastá. Potvrdzuje to aj analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej za prvé tri mesiace tohto roka pribudlo 3029 nových podnikateľských subjektov.



"Ide o nárast vo výške necelého pol percenta, no dá sa predpokladať, že do konca roka počet registrovaných subjektov ešte narastie. Zatiaľ rekordný štvorpercentný nárast z roku 2017 však počet nových registrácií tento rok zrejme nepresiahne," hodnotí analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Ku koncu marca 2019 bolo na Slovensku podľa databáz spoločnosti registrovaných dovedna 723.960 podnikateľských subjektov. Z toho najväčšie zastúpenie mali fyzické osoby (449.428 podnikateľov) a zvyšných 277.561 tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.



Podľa analytičky počet registrovaných podnikateľských subjektov rástol v posledných po sebe nasledujúcich troch rokoch, pričom najvýraznejší nárast sme zaznamenali v roku 2017. V tom čase malo podnikanie zaregistrovaných dovedna 707.027 eseročiek, akciových spoločností a fyzických osôb, čo bolo o 27.463 subjektov viac ako v roku 2016.



Porovnanie za posledných päť rokov naznačuje, že doposiaľ najslabším rokom na vznik podnikateľských subjektov bol rok 2016, keď došlo oproti roku 2015 k poklesu na úrovni 1,4 %.



"Vplyv na tieto čísla mohlo mať aj zavedenie daňových licencií z roku 2014, pre ktoré mnoho firiem ukončilo podnikanie. Licencie vláda začiatkom minulého roka zrušila, čo sa mohlo odraziť aj na narastajúcom počte zaregistrovaných firiem v posledných dvoch rokoch," dodáva Štěpánová.