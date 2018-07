Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA je na vyše 6-ročnom maxime

Spotrebiteľské ceny sa v júni zvýšili oproti máju o 0,1 %, zatiaľ čo v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom dosiahli 0,2 % rast.

Washington 12. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu slabším tempom a slabší rast zaznamenali aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Medziročne ale dosiahli najvýraznejšie tempo rastu za vyše šesť rokov. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Spotrebiteľské ceny sa v júni zvýšili oproti máju o 0,1 %, zatiaľ čo v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom dosiahli 0,2 % rast. Ekonómovia počítali s výraznejším rastom, než bol v júni zaznamenaný. Očakávali, že dosiahne rovnakú úroveň ako v máji.



Medziročne dosiahla miera inflácie v USA minulý mesiac 2,9 %. To je najvyššie tempo rastu spotrebiteľských cien od februára 2012. Najviac sa pod to podpísali ceny pohonných látok a náklady na bývanie.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrňujú nestabilné ceny potravín a energií, vzrástli v júni medziročne o 2,3 %. V medzimesačnom porovnaní sa zvýšili o 0,2 %.