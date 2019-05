Memorandum o výstavbe diaľnic na koridoroch TEN-T prijali v Žiline

Viceprezident Hospodárskej komory ČR Michal Štefl podotkol, že Žilina je neuralgickým bodom slovenskej infraštruktúry.

Žilina 16. mája (TASR) – Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo výstavbe diaľnic, súvisiacich s dopravou v SR, ČR a Európskej únii (EÚ) v rámci európskych koridorov TEN-T prijalo vo štvrtok v Žiline zhruba 100 účastníkov na medzinárodnej konferencii "Slovensko-Česko križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov".



Podľa riaditeľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline Jána Mišuru žiadajú v memorande predstavitelia obchodných, priemyselných, hospodárskych komôr a združení SR, ČR, obcí a miest exekutívu a autority SR, ČR a Európskej komisie (EK) prioritne realizovať výstavbu úsekov diaľnic koridorov TEN-T.



"Predstavitelia dotknutých komôr a združení v súlade s nariadením o hlavných smeroch EÚ pre rozvoj TEN-T konštatujú, že doteraz nedošlo k odstráneniu miest s nedostatočnou priepustnosťou a doplneniu chýbajúcich prepojení dopravnej infraštruktúry, ktorá by zlepšila podmienky dopravy pre podnikateľov, firmy, a tým i regionálnu a miestnu dopravu. Vrátane dostupnosti a prepojenosti regiónov ČR a SR. Dokonca na Slovensku dochádza v roku 2018 a 2019 k negatívnym krokom exekutívy na prioritných úsekoch D1, R3, D3 a R6. Výsledkom je na D1 zastavenie výstavby a na R3, D3, R6 spomalenie procesov, súvisiacich s prípravou infraštruktúrnych projektov," uvádza sa v memorande.



Viceprezident Hospodárskej komory ČR Michal Štefl podotkol, že Žilina je neuralgickým bodom slovenskej infraštruktúry. "Pretože z Bratislavy do Košíc sa momentálne jazdí o hodinu rýchlejšie cez Budapešť ako cez Žilinu, čo nie je úplne dobré. Aj nás trápi doriešenie zásadných spojení medzi ČR a SR. Pretože to množstvo dopravy je hodné diaľničného alebo rýchlostného spojenia, ktorému súčasná infraštruktúra určite nezodpovedá. Hospodárska komora obhajuje záujmy podnikateľov vo všetkých regiónoch ČR a cíti, že kde nie je infraštruktúra dotiahnutá do konca, tam je ekonomický rozvoj veľmi brzdený. Je to cítiť na parametroch, ako je rast HDP či miera nezamestnanosti," povedal Štefl.



Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimír Taraba upozornil, že pre región je potrebná rýchlostná cesta R6 na hranicu s ČR. "Púchov sa stal mimoriadnym priemyselným centrom, v súčasnej dobe bytostne spojený s Otrokovicami a činnosťou najväčšieho európskeho výrobcu autoplášťov alebo gumárenských výrobkov Continental. Je nevyhnutné zabezpečiť zo strany štátnych orgánov, aby výstavba nadväzovala na termíny, ktoré v súčasnej dobe deklaruje česká strana. Nie, že česká strana zabezpečí 40 kilometrov a my nebudeme pripravení. Pritom je to okolo 20 kilometrov R6, ktorú treba napojiť," zdôraznil Taraba.



Podľa riaditeľky Krajskej hospodárskej komory Zlínskeho kraja Ivety Táborskej je výstavba ciest na česko-slovenskej hranici jednou z vecí, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť regiónu. "Blízkosť a prepojenosť so Slovenskom je pre nás veľmi dôležitá. Vždy má zmysel, keď veci na seba nadväzujú a tvoria celok. Takže podporujeme všetky kroky na českej aj na slovenskej strane, aby stavby na seba nadväzovali. Aby sa objavovali v strednodobých a dlhodobých plánoch ČR aj SR pre výstavbu týchto ciest," dodala Táborská.