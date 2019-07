Rozdiely v kurzoch môžu predražiť dovolenku

Zásadné rozdiely preto pocítia najmä turisti, ktorí si zabezpečujú dopravu, ubytovanie a stravovanie sami.

Bratislava 13. júla (TASR) - Dovolenková sezóna sa naplno rozbehla. Návštevníci krajín, kde sa neplatí eurom, musia počítať s tým, že dovolenku môže predražiť aj kurzový vývoj. V tomto roku sa pre silnejúce meny menej oplatí dovolenka v Egypte, mierne sa predraží aj v Maďarsku či v Poľsku, informoval o tom analytik Across Private Investments Jakub Rosa.



"Ak euro oslabuje, tovary, služby a čiastočne aj ceny zájazdov v zahraničí zdražejú, a naopak. V medziročnom porovnaní sa z hľadiska kurzového vývoja v najnavštevovanejších destináciách Slovákov najviac oplatí pobyt v Turecku a v Tunisku," tvrdí Rosa. Dovolenka v Egypte sa podľa analytika predraží v dôsledku posilnenia libry voči euru o deväť percent.



Okrem aktuálneho kurzového vývoja je pre dovolenkárov dôležitá aj výška cenovej hladiny a inflácia. "Na Balkáne sú zväčša ceny o niekoľko desiatok percent nižšie ako u nás, no v prípade chorvátskych vychytených letovísk treba siahnuť do vrecka hlbšie," dodal analytik.



Najväčšie kurzové rozdiely zo sledovaných turistických destinácií má turecká líra, ktorá pri inflácii 15,72 % medziročne oslabila o 22,81 %, zatiaľ čo oslabenie tuniského dinára voči euru o 7,04 % takmer vymazala inflácia na úrovni 6,98 %.



Výrazné zdraženie egyptskej libry, ktorá sa voči euru medziročne posilnila o 9,2 %, ešte umocnila viac ako 14-percentná inflácia. O niečo viac ako vlani si dovolenkári priplatia aj v Rusku, kde dvojpercentné posilnenie sa rubľa sprevádza päťpercentné zdraženie tovarov a služieb.



Pri zájazdoch kúpených u cestovných kancelárií sa však aktuálne zmeny kurzov na cene výraznejšie neprejavia a môžu sa prejaviť najmä v porovnaní s minulým rokom. "Cestovné kancelárie majú svoje kapacity zazmluvnené v dostatočnom predstihu a v podmienkach, aké boli platné v čase podpisov kontraktov, takže aj prípadný možný pokles lokálnych cien na ceny zájazdov nemá vplyv. Väčšinou sa kontrakty dohadujú v 'stabilných' menách, vo väčšine v eurách alebo amerických dolároch," uviedla generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Jana Varinská.



Zásadné rozdiely preto pocítia najmä turisti, ktorí si zabezpečujú dopravu, ubytovanie a stravovanie sami. U všetkých dovolenkárov však platí, že sa kurzové rozdiely a inflácia podpíšu na ich peňaženkách pri kúpe suvenírov, darčekov či pri samostatných výletoch mimo predplatených služieb.