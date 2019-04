Menový fond: Rast ekonomík na Blízkom východe sa tento rok spomalí

Správa MMF ukázala, že volatilné ceny ropy majú negatívny vplyv na niektoré krajiny, zatiaľ čo iné bojujú s nárastom verejného dlhu.

New York 29. apríla (TASR) - Spomaľovanie globálneho rastu a zvýšené obchodné a geopolitické spory predstavujú riziko ohrozujúce ekonomiky na Blízkom východe, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej novej správe o ekonomike regiónu.



"Globálne trendy zhoršujú tohtoročné vyhliadky, konkrétne spomalenie rastu predovšetkým obchodu, volatilita cien ropy, rovnako ako globálne finančné podmienky," uviedol šéf MMF pre Blízky východ a Strednú Áziu pre CNBC Jihad Azour.



Správa MMF ukázala, že volatilné ceny ropy majú negatívny vplyv na niektoré krajiny, zatiaľ čo iné bojujú s nárastom verejného dlhu. "Pre krajiny dovážajúce ropu, ktoré majú vysoký dlh, je veľmi dôležité zastaviť jeho rast a obmedziť deficit. To umožní týmto krajinám znížiť ich dlh v pomere k HDP," dodal Azour.



Tempo expanzie krajín vyvážajúcich ropu by sa malo v roku 2019 mierne spomaliť na 0,4 % z 0,6 % vlani. Hlavným dôvodom je pokles ekonomiky Iránu v dôsledku obnovenia sankcií proti krajine. Rovnako sa spomalí aj tempo rastu krajín dovážajúcich ropu. MMF očakáva zníženie tempa expanzie na 3,6 % zo 4,2 % v roku 2018.