Bratislava 3. júla (TASR) – Menšie mestá na Slovensku sú priaznivejšie pre podnikanie. Uvádza to Svetová banka vo svojej správe Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko. Zameriava sa na jednoduchosť podnikania v 25 mestách vybraných krajín.



Každé z piatich porovnávaných miest na Slovensku s výnimkou Bratislavy sa zaradilo na čelo aspoň v jednej sledovanej oblasti. Založenie spoločnosti je ľahšie v Prešove a Žiline, získanie stavebného povolenia je efektívnejšie v Prešove a získanie dodávok elektriny v Žiline. Trnava zasa podľa štúdie vyniká v prevode vlastníctva nehnuteľnosti a Košice vo vymáhaní zmluvných záväzkov.



Jednoduchosť podnikania sa podľa v utorok zverejnenej správy v mestách Chorvátska a Českej republiky výrazne líši, zatiaľ čo implementácia regulácií podnikania je konzistentnejšia v mestách Portugalska a Slovenska. Uvádza tiež, že v rámci každej krajiny sú najväčšie rozdiely vo výstupoch v tých oblastiach, v ktorých majú miestne orgány najviac autonómie v rozvíjaní a implementovaní regulácií ako napríklad v procese získania stavebného povolenia, získania dodávok elektriny a vo vymáhaní zmluvných záväzkov.



Vo väčšine porovnávaných miest je zároveň podľa štúdie zložitejší ako meraný priemer v EÚ v oblastiach založenia spoločnosti a získania stavebných povolení. "Nerovnomernosť vo výsledkoch medzi mestami v každej krajine je znakom, že program reforiem v oblasti regulácie ostáva nenaplnený a naznačuje existenciu príležitostí na zlepšenie," myslí si Rita Ramalho, manažérka Skupiny Global Indicators v Svetovej banke.



Táto štúdia by mala podľa nej prilákať pozornosť zodpovedných strán v sledovaných krajinách a mala by poslúžiť ako plán pre reformy na regionálnej úrovni. Zlepšenie by mohli mestá dosiahnuť implementáciou postupov, ktoré sú úspešné v iných mestách. SR by tak mohla postúpiť v celosvetovom meradle Doing Business o deväť miest. "Táto štúdia ukazuje, ako uľahčiť život pre podniky a podnikateľov. Nastávajúca politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 bude aj naďalej podporovať snahy členských štátov implementovať reformy, ktoré vytvárajú z európskych regiónov atraktívne miesta pre prácu a investície," skonštatovala eurokomisárka pre regionálnu politiku, Corina Cretu.