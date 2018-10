Mercedes chce konkurovať Tesle vo výrobe e-áut

V americkom meste sa symbolicky začala výstavba závodu na výrobu batérií do áut s elektrickým pohonom. Továreň bude stáť 11 kilometrov od závodu Mercedesu v Tuscaloose.

Tuscaloosa/Stuttgart 6. októbra (TASR) - Americká Tesla je pre nemeckých výrobcov áut s elektrickým pohonom firmou, ktorá udáva tón v ich produkcii.



Daimler, konkrétne jeho dcéra Mercedes svojím modelom e-auta EQ, hádže rukavicu Elonovi Muskovi a chce znížiť rozdiel medzi ním a nemeckým koncernom. Dokonca ho vyzýva na súboj aj na Muskovej domáce pôde v Spojených štátoch.



„Chceme byť priekopníkmi v oblasti mobility. Na to, aby sme túto misiu splnili, sme výborne pripravení", vyhlásil v piatok (5.10.) v americkom Tuscaloose člen správnej rady v Mercedese Markus Schäfer.



V meste sa symbolicky začala výstavba závodu na výrobu batérií do áut s elektrickým pohonom. Továreň bude stáť 11 kilometrov od závodu Mercedesu v Tuscaloose.



Pred rokom pri príležitosti 20. výročia jeho závodu v štáte Alabama koncern ohlásil, že blízko mesta postaví závod na výrobu batérií za jednu miliardu USD (869,11 milióna eur). Batérie sa budú montovať do terénnych vozidiel s elektrickým pohonom. Závod bude dokončený začiatkom nasledujúcej dekády.



V závode bude 600 pracovných miest. Od polovice 90. rokov Daimler preinvestoval v Alabame viac ako 6 miliárd USD. V automobilke zamestnáva 3700 ľudí a v regióne je s ním spojených 10.000 zamestnancov v dodávateľských firmách a logistike.



Portál FAZ.NET v tejto súvislosti citoval vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že už viac nechce vidieť v New Yorku na Piatej avenue nijaký Mercedes.



Pritom sú Švábi v USA najúspešnejší v predaji svojich vozidiel. Z Tuscaloosy idú dve tretiny áut takmer do celého sveta. Mercedes je druhým najväčším exportérom vozidiel zo Spojených štátov. Napríklad vlani vyviezol 540.000 terénnych áut.



Guvernérka štátu Alabama Kay Iveyová v piatok prisľúbila, že spolkový štát Únie pomôže automobilke, aby sa dostala na špičkovú pozíciu aj vo výrobe áut s elektrickým pohonom.