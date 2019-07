Merck oznámil za 2. štvrťrok nárast zisku aj tržieb

Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca júna 2019 zvýšil na 2,67 miliardy USD (2,40 miliardy eur), čo predstavuje 1,03 USD na akciu, z 1,71 miliardy USD alebo 63 centov na akciu.

New York 30. júla (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck & Co. oznámil za 2. štvrťrok nárast zisku aj tržieb a zvýšil svoju prognózu príjmov za celý rok.



Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca júna 2019 zvýšil na 2,67 miliardy USD (2,40 miliardy eur), čo predstavuje 1,03 USD na akciu, z 1,71 miliardy USD alebo 63 centov na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk na akciu dosiahol 1,30 USD a výrazne prekonal odhady analytikov, ktorých oslovila spoločnosť FactSet. Tí očakávali upravený zisk 1,16 USD/akcia.



Tržby spoločnosti vzrástli na 11,76 miliardy USD z vlaňajších 10,46 miliardy USD a boli tiež vyššie ako 10,99 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Merck uviedol, že "zužuje" a zvyšuje svoje celoročné usmernenie a najnovšie očakáva zisk na akciu v pásme od 3,78 do 3,88 USD, upravený zisk od 4,84 do 4,94 USD/akcia a tržby od 45,2 do 46,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1119 USD)