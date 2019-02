Mesto Banská Štiavnica bude mať vypracované nízkouhlíkovú stratégiu

Samospráva bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na jej vypracovanie.

Banská Štiavnica 7. februára (TASR) - Banskoštiavnická samospráva si nechá vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu mesta. Samospráva bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na jej vypracovanie.



Súčasťou stratégie by mala byť aj aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Nízkouhlíková stratégia bude vypracovaná na obdobie piatich rokov.



Ako sa uvádza v dokumentoch zverejnených na portáli ITMS2014+, schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu je 31.200 eur. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 29.640 eur, spolufinancovanie zo strany mesta bude vo výške 1560 eur.