Mesto Brno prišlo pre brexit o lety do Mníchova

Od soboty (16.2.) firma zastavila prevádzku na 25 pravidelných linkách. Dopravca lietal so 17 lietadlami, pričom medzi Brnom a Mníchovom sa lietalo 11-krát týždenne.

Praha 18. februára (TASR) - Brexit, teda odchod Británie z Európskej únie, pripravil Brno o jeho pravidelné letecké spojenie s nemeckým Mníchovom. V dôsledku plánovaného odchodu Británie z EÚ skrachovalo už niekoľko európskych leteckých dopravcov a najnovšie krach oznámila aj spoločnosť Flybmi zabezpečujúca pre Juhomoravský kraj práve linku Brno-Mníchov. Informoval o tom server novinky.cz.



"Vzhľadom na to, že kraj uhrádza spoločnosti náklady na prevádzkovanie liniek formou mesačných záloh a následného vyúčtovania, nepredpokladám, že to bude znamenať zásadnú finančnú stratu. Presnú čiastku musíme najskôr vyčísliť," povedal pre Právo juhomoravský hajtman Bohumil Šimek. Kraj bude teraz zvažovať ďalší postup.



Krach firmy pre región znamená, že musí vo verejnej súťaži vybrať inú spoločnosť, ktorá bude v letoch do Mníchova pokračovať. "Dovtedy, bohužiaľ, bude Brno bez leteckého spojenia do Mníchova. Dúfame však, že sa nám túto linku opäť podarí obnoviť," dodal Šimek.



Linka Brno-Mníchov začala fungovať v roku 2015, v záväzku verejnej služby potom od 1. mája 2018 a počty spojov sa rozšírili na dva denne v každom smere od pondelka do piatka, v nedeľu jeden pár spojov. Spoj do Mníchova využívalo mesačne približne 2200 ľudí.