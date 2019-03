Mexiko chce od USA zrušenie ciel na oceľ

Americký prezident Donald Trump zaviedol minulý rok v júni dovozné clá na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %.

Mexiko 3. marca (TASR) - Mexická vláda je pripravená zaviesť dovozné clá na ďalšie americké produkty s cieľom zvýšiť tlak na vládu USA, aby vyňala Mexiko spod dovozných ciel na oceľ a hliník.



Americký prezident Donald Trump zaviedol minulý rok v júni dovozné clá na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %. Dotknutí obchodní partneri zareagovali odvetnými dovoznými clami na americké výrobky. Podľa Mexika clá poškodzujú obchod v rámci severoamerických krajín a mali by sa zrušiť.



Štátna tajomníčka mexického ministerstva hospodárstva Luz Maria de la Mora v rozhovore pre agentúru Reuters uviedla, že ak americká vláda clá nezruší, mexická vláda do dvoch mesiacov upraví zoznam clami dotknutých amerických produktov. "V súčasnosti zoznam prehodnocujeme a plánujeme do neho zaradiť nové produkty z oblasti agrosektora, ale aj priemyselného sektora, vrátane oceliarskeho," povedala.



Celková hodnota produktov, ktoré budú spadať pod mexické clá, sa meniť nebude, dodala Luz Maria de la Mora. To znamená, že hodnota amerických tovarov s odvetnými clami zostane na rovnakej úrovni, ako je to v prípade mexických produktov, spadajúcich pod americké clá. Mexická vláda tak niektoré produkty spod ciel vyjme a na iné clá zavedie.



Aj keď hodnota tovarov, ktorých sa clá budú týkať, zostane rovnaká, Mexiko verí, že to bude mať na americké firmy vplyv. Zavedenie ciel na produkty iných podnikov než doteraz by totiž mohlo ďalšie firmy prinútiť začať tlačiť na Washington, aby clá voči Mexiku zrušil.



Podľa Luz Marie de la Mora nie sú clá na oceľ a hliník opodstatnené už aj preto, že sa ich Trump pokúsil využiť pri vyjednávaní o novej severoamerickej dohode o voľnom obchode. Po tom ako Kanada, USA a Mexiko uzatvorili minulý rok novú dohodu, clá už nemajú podľa nej zmysel. Novú dohodu, označovanú ako Dohoda USA - Mexiko - Kanada (USMCA), ešte musia ratifikovať parlamenty spomínaných krajín.