Rezort financií: Reálne mzdy porastú o 4 %

Priebežne bude až do roku 2022 klesať aj nezamestnanosť.

Bratislava 4. februára (TASR) – Napriek zníženému odhadu rastu slovenskej ekonomiky o pol percentuálneho bodu z pôvodne plánovaných 4,5 %, sa v nasledujúcich rokoch zvýšia reálne mzdy a priebežne bude až do roku 2022 klesať aj nezamestnanosť. Vyplýva to z aktuálnej prognózy vývoja slovenskej ekonomiky, ktorú v pondelok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Slovenská ekonomika je podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) bezproblémová a zníženie odhadu rastu HDP má príčiny mimo krajiny. "To znamená, že ekonomické fundamenty na Slovensku hodnotíme stále ako dobré a bezproblémové," povedal Kažimír.



Štvorpercentný rast ekonomiky bude ťahať okrem exportu najmä domáca spotreba. K tomuto vývoju prispieva zvyšovanie nominálnych miezd. "Dokonca zlepšujeme odhad rastu reálnych miezd," upozornil Kažimír. Tie by mali podľa zverejnenej prognózy v roku 2019 vzrásť o štyri percentá a v roku 2020 o 3,8 %. S miernejším nárastom reálnych miezd od dvoch do troch percent počíta ministerstvo financií aj v nasledujúcich rokoch.



Vďaka vyšším mzdám a ochote slovenských domácností nakupovať je ekonomický rast podľa ministra stále nad úrovňou nášho potenciálu. "Je možné súhlasiť s tým, že slovenská ekonomika sa prehrieva. Bude sa tak diať v tomto a predpokladám ešte v budúcom roku," povedal Kažimír.



Napriek tomu, že ministerstvo znížilo odhad rastu HDP o pol percentuálneho bodu, nie je podľa ministra dôvod na paniku. Makroekonomická prognóza vývoja ekonomiky predpokladá postupný pokles miery nezamestnanosti až do roku 2022. Na trhu práce má podľa ministerstva vzniknúť iba v tomto roku približne 30.000 pracovných miest a zamestnanosť sa má zvýšiť o 1,1 %. Aktívneho obyvateľstva podľa prognózy mierne ubudne, no na druhej strane ubudne aj počet pracujúcich Slovákov v zahraničí. Zároveň bude pokračovať trend prítoku pracovníkov zo zahraničia.