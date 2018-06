Rezort financií hodnotí vstup do eurozóny pozitívne

Spoločná európska mena priniesla občanom vyššie platy, s členstvom v eurozóne však prišla aj povinnosť ručiť za záväzky v eurovale, uviedlo ministerstvo financií SR.

Bratislava 16. júna (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR hodnotí vstup Slovenska do eurozóny pozitívne. Spoločná európska mena priniesla občanom vyššie platy, s členstvom v eurozóne však prišla aj povinnosť ručiť za záväzky v eurovale. Uviedol to pre TASR tlačový odbor rezortu financií.



Vstup do eurozóny bol podľa MF súčasťou reformnej stratégie Slovenska orientovanej na integráciu do európskych a transatlantických štruktúr. "Slovensko si sľubovalo od vstupu do eurozóny prijatie pevnej meny s nízkou infláciou, prílev zahraničných investícií, podieľanie sa na rozhodnutiach menovej únie a v neposlednom rade aj skvalitnenie inštitucionálneho riadenia fiškálnej a menovej politiky," priblížilo ministerstvo.



Celkovo hodnotí rezort financií prijatie eura pozitívne. "Podľa analytikov máme vďaka euru približne o 4 % vyššie príjmy, ako by sme mali bez neho," skonštatovalo MF s tým, že občanom prinieslo euro vyššie platy. Zároveň však poukázalo na to, že s členstvom v eurozóne prišla aj vyššia miera solidarity s ostatnými členmi klubu v podobe ručenia za záväzky v eurovale.