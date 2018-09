Daňové a odvodové príjmy by sa mali v tomto roku zvýšiť o 560 mil. eur

Zavedenie 13. a 14. platu by malo do štátnej kasy priniesť v tomto roku 33 miliónov eur, v budúcom 39 miliónov eur a v roku 2020 24 miliónov eur.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Štát by mal v tomto roku i v nasledujúcich vybrať na daniach a odvodoch viac. Ministerstvo financií (MF) SR odhaduje, že daňové príjmy by mali vzrásť o 560 miliónov eur až 654 miliónov eur v rokoch 2018 až 2021. Podpísať pod to by sa mal najmä rast miezd. Vyplýva to z najnovšej daňovo-odvodovej prognózy MF SR.



Na lepší výber daní má podľa ministerstva v tomto roku výrazný vplyv nárast efektívnosti výberu, v budúcom roku zvýšenie odhadu príjmov možno pripísať pozitívnemu vývoju miezd. "Pozitívny makroekonomický vývoj zvyšuje daňové príjmy na celom prognózovanom horizonte s výraznejším vplyvom od roku 2019. Rastúce mzdy a zamestnanosť zvýšia príjmy z odvodov a dane z príjmov právnických osôb. Od roku 2019 vzrastie rýchlejšie aj upravená makroekonomická základňa pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a podporí jej výnos," uviedol rezort financií.



Pod lepší výber daní by sa mala podpísať aj prijatá legislatíva. "Zohľadňujeme predbežné údaje o oslobodení 13. platu. Schválené zmeny poplatku za uloženie odpadu na skládkach zvýšia príjmy verejného rozpočtu, no presúvajú tento príjem z obcí na Environmentálny fond. Za revíziou spotrebnej dane z liehu je legislatíva umožňujúca domáce pálenie destilátov pre vlastnú spotrebu," konštatuje rezort financií.



Napríklad zavedenie 13. a 14. platu by malo do štátnej kasy priniesť v tomto roku 33 miliónov eur, v budúcom 39 miliónov eur a v roku 2020 24 miliónov eur. Celkovo vplyv legislatívy na prognózu daní v tomto roku predstavuje 24 miliónov eur, v budúcom roku 34 miliónov eur a v roku 2020 vplyv predstavuje 31 miliónov eur.



MF SR očakáva aj lepší výber DPH. "Efektívnu daňovú sadzbu DPH opätovne zvyšujeme na základe plnenia za prvý polrok, keď prekonala predpoklady júnovej prognózy a zvyšujeme ju na 15,42 % pre celý horizont prognózy. V menšej miere pozitívne prispieva aj revidovaná spotreba domácností od roku 2019," konštatuje MF SR s tým, že pozitívny vplyv na výber DPH má mať aj pripravované online napojenie všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy.



MF SR upravilo nadol odhad výnosu spotrebných daní, dôvodom je najmä nižšie plnenie dane z minerálnych olejov, ktoré zaostáva za vývojom ekonomiky. Zlepšiť výber týchto daní by však mohlo zavedenie tzv. nanomarkerov do pohonných látok od roku 2020.