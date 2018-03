Odmeny pre finančných sprostredkovateľov sa majú regulovať

Klienti bánk a poisťovní by tak po novom mali byť podrobne informovaní o tom, komu, koľko a za čo platia. Novela by mala vstúpiť do platnosti od 1. júla budúceho roka.

Bratislava 23. marca (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR už pripravilo reguláciu odmeňovania finančných sprostredkovateľov. Novelu zákona o poisťovníctve predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo hovorí, že novelou chce zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov a regulovať odmeny finančných sprostredkovateľov. Klienti bánk a poisťovní by tak po novom mali byť podrobne informovaní o tom, komu, koľko a za čo platia. Novela by mala vstúpiť do platnosti od 1. júla budúceho roka.



MF SR odôvodňuje zmeny tým, že v praxi chýba regulácia vyplácania odmien za sprostredkovanie finančných produktov. Po novom majú mať klienti komerčných bánk a poisťovní k dispozícii informačné formuláre, ktoré im poskytnú v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do ceny finančných produktov. Rezort financií si od toho sľubuje zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov, ktoré vznikajú pri distribúcii úverov a poistných produktov na finančnom trhu. Novela taktiež zavádza priamu reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov v bankovom sektore.



"Ide o reguláciu odmeňovania, ale aj správania sa finančných sprostredkovateľov. Nepôjde iba o poistky, pôjde aj o sprostredkovanie úverov, či už spotrebných alebo hypoték. A treba si uvedomiť, že odmeny pre týchto sprostredkovateľov sú často veľkou záťažou pre klientov. Náš pohľad na túto reguláciu je najmä z pohľadu ochrany spotrebiteľov," uviedol v stanovisku pre médiá minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).



Novela zákona sa zaoberá aj reguláciou výšky odkupnej hodnoty v životnom poistení. Malo by sa tak zabrániť tomu, aby klient znášal v prvých rokoch všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy.



Zaviesť sa má aj maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie, ktorá je stanovená na 1,5 % zo sumy sprostredkovaného úveru. Táto suma bude sprostredkovateľovi vyplácaná raz ročne, počas obdobia troch rokov v rovnakých splátkach.



Zároveň sa má upraviť spôsob výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov tak, aby sa jednotlivé subjekty podieľali na príspevkoch spravodlivejšie. "Cieľom úpravy je zaviesť jasné a prehľadné pravidlá odmeňovania, čo sa má dosiahnuť medzi iným aj poskytovaním informačnej tabuľky obsahujúcej poskytovateľa spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie, ako aj výšku odmeny finančného agenta. Po novom by tak klienti mali presne vedieť komu, koľko a za čo platia," uviedlo MF SR.



Výhrady k navrhovaným zmenám vyjadrila už Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Rezortu financií vyčíta, že chýba dôkladná analýza, ktorá by preukázala potrebu regulovať odmeny sprostredkovateľom. Asociácia je ale presvedčená, že klient by mal byť správne informovaný o všetkých nákladoch, ktoré v súvislosti s produktom znáša finančná inštitúcia. "Regulácia provízií nespôsobí obmedzenie zaťaženia klientov poplatkami, spôsobí obmedzenie a dostupnosť regulovaných produktov obyvateľstvu a pokles produkcie finančných inštitúcií. To by si v oblasti úverov mali uvedomiť najmä banky presadzujúce tak nezmyselnú reguláciu provízií pri úveroch," uviedla pre TASR generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.