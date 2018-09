Michael Kors sa dohodol na prevzatí kontroly nad Versace

Modelka predvádza kreáciu z kolekcie módneho návrhára Michaela Korsa v americkom New Yorku.

Spoločnosť Versace odmietla správu komentovať. Dva zo zdrojov dodali, že dohoda oceňuje hodnotu talianskej módnej značky, ktorá má v logu hlavu medúzy, na 2 miliardy USD (1,7 miliardy eur).

New York 24. septembra (TASR) - Americká módna skupina Michael Kors Holdings uzatvorila dohodu o prevzatí kontroly nad talianskym módnym domom Versace. Oznámili to v pondelok tri zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých sa oficiálne zverejnenie dohody očakáva tento týždeň.



Súčasťou dohody je, že spoločnosť Blackstone, ktorá v roku 2014 získala 20 % podiel vo Versace, úplne opustí taliansku spoločnosť, zatiaľ čo rodina Versace, ktorá vlastní zvyšok spoločnosti, v nej bude mať aj naďalej svoju úlohu. Ani Blackstone sa k týmto informáciám nevyjadrila.



Správu o predaji Versace priniesol ako prvý v pondelok taliansky denník Corriere della Sera.



(1 EUR = 1,1759 USD)