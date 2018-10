Michalovská sladovňa zvýši produkciu, vláda zvažuje investičnú pomoc

Ako uviedol minister financií, firma sa podieľa na ekonomickom raste Slovenska, na exporte a je v potravinárskom priemysle konkurencieschopná.

Michalovce 4. októbra (TASR) – Michalovská sladovňa plánuje do jedného roka zvýšiť svoju produkciu o 50 percent. Spoločnosť vo štvrtok počas výjazdového rokovania vlády na východe Slovenska navštívili aj minister hospodárstva Peter Žiga a minister financií Peter Kažimír (obaja Smer-SD). Ako povedali, budú rokovať o investičnom stimule nielen pre Sladovňu, a.s. Michalovce, ale aj o tom, ako možno pomôcť podobným investíciám na celom Slovensku.



Ako uviedol predseda dozornej rady firmy Milan Lapišák, novou výrobnou linkou bude firma vyrábať o 20.000 ton sladu viac ako doteraz. „Budeme vyrábať 60.000 ton, čím sa zaradíme medzi najväčšie sladovne na Slovensku. Všetok slad pôjde na export. Tým, že zvýšime produkciu, vytvoríme podmienky na zvýšenie obosiatosti poľnohospodárskych plôch o 5000 hektárov obilovín,“ povedal s tým, že v poľnohospodárskej výrobe tak prijmú desiatky pracovných síl.



Zásoby jačmeňa, ktoré sú na východnom Slovensku, podľa jeho slov spoločnosti nestačia. „Jačmeň nakupujeme aj na západnom Slovensku, dokonca ho nakupujeme aj v Maďarsku a niečo sme už doviezli aj z Ukrajiny. Je to vlastne výzva pre poľnohospodárov v tomto regióne,“ uviedol s tým, že do roku 1989 sa tu vypestovalo milión ton hustosiatych obilnín.



„Popri klasických výrobných odvetviach, ktoré na Slovensku máme - ako automobilový priemysel, strojárenstvo alebo elektrotechnický priemysel, sa musíme v niektorých oblastiach, hlavne východného alebo južného Slovenska, pozrieť aj na tradičné odvetvia, ktoré sú typické pre toto územie. Východoslovenská nížina bola vždy poľnohospodárska,“ povedal minister Žiga.



Ako uviedol minister financií, firma sa podieľa na ekonomickom raste Slovenska, na exporte a je v potravinárskom priemysle konkurencieschopná. „Náš výrobok, ktorý sa potom stáva súčasťou výroby piva, je spoločnosť schopná exportovať do Európy. Spotreba piva na svetových trhoch stúpa, takže tu sa niet čoho obávať, tu treba byť najlepší, aby bol o výrobok, ktorý táto sladovňa vyrába, záujem,“ povedal Kažimír.



„Predpokladám, že investor sa obráti na rezort hospodárstva, na vládu o investičnú pomoc. V danom prípade ide o slovenských majiteľov, slovenský kapitál. Budeme hľadať cesty, ako pomôcť pri investičnom stimule,“ pripomenul s tým, že ide o investície do nových technológií, nie priamo o tvorbu pracovných miest.



Sladovňa, a.s. Michalovce plánuje do novej výrobnej linky investovať okolo osem miliónov eur z vlastných zdrojov a formou úveru. Z toho do technológií približne 5,5 milióna eur.