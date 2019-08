Miera inflácie v Česku zrýchlila na takmer 3 %

Výrazne vzrástli ceny potravín, najmä zeleniny, ktorej ceny sa zvýšili o 34,1 %. Zemiaky zdraželi až o 65,7 %. Okrem zeleniny boli medziročne drahšie aj mäso a údeniny.

Praha 12. augusta (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien zrýchlil v Česku minulý mesiac na takmer 3 %. Uviedol to v pondelok Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.



Úrad informoval, že spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 2,9 %. V júni rast dosiahol 2,7 %.



Výrazne vzrástli ceny potravín, najmä zeleniny, ktorej ceny sa zvýšili o 34,1 %. Zemiaky zdraželi až o 65,7 %. Okrem zeleniny boli medziročne drahšie aj mäso a údeniny. Ceny údenín sa zvýšili o 7 % a mäsa o 4,5 %.



Najväčší vplyv na infláciu má však zdražovanie bývania a ďalších výdavkov s ním spojených. Nájomné sa zvýšilo o 4 %, vodné a stočné o 2,6 %. Cena elektriny vzrástla o 10,4 % a zemný plyn o 2,6 %.



Medzimesačne ceny vzrástli o 0,4 %. "Najviac to ovplyvnili zvýšené sezónne ceny dovoleniek," povedala Pavla Šedivá z oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ.



"S vyššou infláciou musíme počítať aj v ďalších mesiacoch," domnieva sa analytik ČSOB Petr Dufek. "Je veľmi nepravdepodobné, že by sa inflácia mohla v blízkej budúcnosti vrátiť k dvojpercentnému cieľu ČNB, teda tam, kde by ju centrálna banka rada videla," dodal.