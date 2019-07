Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 2. štvrťroku klesla

Miera nezamestnanosti sa v susednej krajine za tri mesiace do konca júna 2019 znížila na 3,3 % z 3,6 % v období január-marec 2019 a tiež v 2. kvartáli 2018.

Budapešť 29. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 2. štvrťroku 2019 klesla, a to ako oproti predchádzajúcemu kvartálu, tak rovnakému obdobiu minulého roka. Ukázali to v pondelok údaje z maďarského štatistického úradu.



Štatistiky ďalej odhalili, že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej skupine 15 až 24 rokov v 2. štvrťroku klesla na 10,8 % z 11,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ale pred rokom bola ešte nižšia, na úrovni 9,5 %.



Na konci júna evidovali úrady v Maďarsku 155.000 nezamestnaných, z toho bolo 34.000 mladých ľudí.