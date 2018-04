Milióny do digitálnych projektov Slovenska

V októbri 2017 oficiálne vznikla spoločnosť PUNK Ventures s cieľom investične podporiť nádejné digitálne projekty kapitál v rozmedzí nasledujúcich dvoch až troch rokov.

Bratislava 12. apríla (OTS) - Na jednotlivé investície má pripravenú sumu od 100 tisíc do 500 tisíc eur v závislosti od konkrétneho projektu. Už dnes prechádza spoločnosť viacerými rokovaniami, pričom plánuje čoskoro uzavrieť svoju prvú investíciu.



Investície nie sú podľa Mareka Šándora, predsedu predstavenstva PUNK Ventures, určené primárne pre startupy: „Cielime najmä na projekty, ktoré už do istej miery boli overené trhom a vykázali tržby aspoň v stovkách tisíc eur. Investícia by mala byť primárne na Slovensku, resp. v Českej republike s potenciálom preraziť na ďalších európskych trhoch.“ Ide o projekty, ktoré je možné efektívne škálovať. Dôraz spoločnosť kladie najmä na rýchlo sa rozvíjajúce trhy, akými sú napríklad trh s jedlom, módou alebo „gaming.“



Ambíciou PUNK Ventures je zbytočne nenaťahovať investičný proces, ale sústrediť sa na podstatné veci. Spoločnosť sa odlišuje od tradičných investorov najmä svojím „hands on“ prístupom. Ako strategický investor chce firmám aktívne pomáhať pri dosahovaní expanzie.



„Po niekoľkých rokoch v online prostredí sme si uvedomili, že chceme pomôcť podobným projektom, akým sme na začiatku boli my. Vidíme extrémny potenciál v digitálnych projektoch na slovenskom aj na českom trhu. Denne sa stretávame so zaujímavými projektami, ktorým sme doteraz mohli pomôcť len dobre mienenou radou. Veľa z nich však okrem rady potrebovalo aj finančnú podporu,“ konštatuje Marek Šándor, predseda predstavenstva spoločnosti.



Za spoločnosťou stoja zakladatelia Startitup Group, ktorá úspešne pôsobí na Slovensku ako digitálny mediálny dom. V dozornej rade spoločnosti pôsobia profesionáli z rôznych odborov, ako sú právo, financie či technológie. PUNK Ventures vsádza na dlhoročné skúsenosti Davida Rintela (CEO TrustPay), Viktora Mikuláška (pôsobiaceho v startupovom a v inovačnom štúdiu Launcher) a Tomáša Dema (CARPATHIAN Advisory Group).