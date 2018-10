Mimoriadne kolo Zelenej domácnostiam vyhlásia 24. októbra

Kolo je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov, ktoré budú mať zariadenia na výrobu tepla nainštalované do jedného mesiaca.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v stredu 24. októbra 2018 o 15. hod. mimoriadne kolo národného projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam. Kolo je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov, ktoré budú mať zariadenia na výrobu tepla nainštalované do jedného mesiaca. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie SIEA.



"V posledných dňoch zrušili platné poukážky viaceré domácnosti a aktuálna disponibilná suma dosiahla 450.000 eur. Keďže pilotný projekt tento rok končí, vyhlásením mimoriadneho kola so skráteným termínom na inštaláciu zariadení umožňujeme, aby mohli byť využité aj zostávajúce vyčlenené prostriedky," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



Suma môže ešte narásť, ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie prostriedky z už vydaných poukážok. Domácnosti, ktoré vedia, že nebudú môcť využiť platné poukážky, by mali prostredníctvom zhotoviteľov čím skôr ukončiť ich platnosť.



V poslednom 28. kole budú podporené inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Inštalácie musia byť ukončené a žiadosti o preplatenie poukážok predložené do 26. novembra 2018.



Mimoriadne kolo bude podľa Jurikoviča krátke. Je určené naozaj len pre tých, ktorí sú rozhodnutí a pripravení okamžite po vydaní poukážky začať s inštaláciou. "Ak nemajú domácnosti vybraného zhotoviteľa a nie je jasné, že zariadenie bude v priebehu pár dní k dispozícii, nech žiadosť radšej nepodávajú, ale počkajú na pokračovanie projektu v budúcom roku," zdôraznila Velická. Prostriedky, ktoré zostanú z pilotného projektu, sa nedajú preniesť do ďalšieho projektu Zelená domácnostiam, pretože jeho rozpočet je už pevne stanovený.



Jurikovič doplnil, že doteraz bolo v rámci pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 16.739 poukážok v celkovej hodnote viac ako 37 miliónov eur. Ďalšie poukážky v hodnote 3,6 milióna eur majú domácnosti k dispozícii. Všetky podporené inštalácie musia byť ukončené počas novembra 2018.



Dodal, že SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.