Minimálna hodnota gastrolístkov a aj cestovné náhrady sa majú zvyšovať

Minimálna hodnota stravovacích poukážok by tak mala vzrásť z 3,60 eura na 3,83 eura, čo predstavuje zvýšenie o 23 centov.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Minimálna hodnota gastrolístkov a cestovných náhrad pre zamestnancov má vzrásť. Dôvodom je vyšší index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Ministerstvo práce preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia na zvýšenie sumy gastrolístkov.



Vo februári tohto roka bol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku vyšší o 5,8 percentuálneho bodu. Minimálna hodnota stravovacích poukážok by tak mala vzrásť z 3,60 eura na 3,83 eura, čo predstavuje zvýšenie o 23 centov. Zvýšenie by podľa rezortu práce malo mať pozitívny vplyv na približne 724.000 zamestnancov.



Stúpnuť majú aj cestovné náhrady. Pre časové pásmo päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty majú ísť nahor zo 4,80 eura na 5,10 eura, pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty sa náhrady zvýšia zo 7,10 eura na 7,60 eura a pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty náhrady vzrastú z 10,90 eura na 11,60 eura.