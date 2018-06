Minimálna mzda 635 eur je podľa priemyselných podnikov nereálna

Asociácia v súčasnosti reprezentuje 74 % slovenského priemyslu.

Bratislava 21. júna (TASR) - Zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasnej úrovne 480 eur na 635 eur je nereálne. Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov (APZ) v reakcii na návrh Konfederácie odborových zväzov. Asociácia upozornila, že zamestnávateľom sa v súčasnosti darí, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj na výške platov zamestnancov. Preto nie je potrebné zasahovať do mzdových politík firiem.



APZ upozorňuje, že ďalšie zvyšovanie nákladov spoločností môže narušiť ich ekonomickú stabilitu a priniesť zvyšovanie cien. "Firmy intenzívne hľadajú chýbajúcu kvalifikovanú silu na trhu práce, dochádza tak k zvyšovaniu miezd vo všetkých regiónoch Slovenska. Za minulý rok to bolo v mnohých prípadoch až o 15 %," konštatuje v stanovisku pre médiá generálny sekretár APZ Andrej Lasz.



Rast alebo pokles minimálnej mzdy v národnom hospodárstve by mal podľa asociácie vychádzať napríklad z predikcie rastu alebo predpokladanej inflácie, vplyvu rastu minimálnej mzdy na náklady zamestnávateľov, vplyvu minimálnej mzdy na rast alebo pokles zamestnanosti a aj z pohybu miezd.



Podobný postoj má APZ aj k vyjadreniam vlády, podľa ktorej by mala minimálna mzda prekročiť hranicu 500 eur. Rast miezd na pracovníka v priemysle medziročne totiž podľa asociácie vysoko prekračujú nárast produktivity práce. "Ďalšie zvýšenie produktivity si už bude vyžadovať zapojenie digitálnych technológií a automatizácie," dodal Lasz.



Asociácia v súčasnosti reprezentuje 74 % slovenského priemyslu. Prostredníctvom členských zväzov zastrešuje 406 firiem, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 186.000 zamestnancov.