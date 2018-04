Nedostatok vodičov má vyriešiť novela zákona o ich minimálnom veku

Po tomto opatrení už dlhšie volá aj Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia či Zväz autobusovej dopravy.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Minimálny vek pre vodičov kamiónov a autobusov by sa mohol znížiť od januára budúceho roka. Ministerstvo vnútra pripravuje novelu zákona o cestnej premávke, ktorá by mala zmenu priniesť.



"V súčasnej dobe je v štádiu vnútrorezortných príprav. Účinnosť bude pravdepodobne navrhovaná od 1. januára 2019," priblížil pre TASR hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov.



V prípade nákladnej dopravy, teda pri vodičských preukazoch skupiny C a CE by mal klesnúť minimálny vek vodičov z 21 rokov na 18 rokov. Pri osobnej doprave, teda pri vodičských preukazoch skupiny D a DE by mal klesnúť minimálny vek vodičov z 24 na 21 rokov.



V obidvoch prípadoch však budú platiť isté obmedzenia. Napríklad vodiči od takéhoto zníženého veku budú môcť viesť nákladné auto či autobus len na území Slovenska, kým nedovŕšia pôvodnú vyššiu hranicu veku.



V prípade autobusovej dopravy bude môcť zároveň vodič od takéhoto zníženého veku jazdiť len na pravidelnej autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov. "Ďalšou podmienkou pre takýchto vodičov bude povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča," dodal Lazarov.



S takýmto znížením veku pre vodičov nákladných áut a autobusov súhlasí aj ministerstvo dopravy. Po tomto opatrení už dlhšie volá aj Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia či Zväz autobusovej dopravy. Obidve združenia argumentujú nedostatkom vodičov, s ktorým musia v súčasnosti zápasiť. Združenie Česmad napríklad uvádza, že dopravcom chýba približne 1200 vodičov, ale uplatniť by sa vedelo aj 5000 vodičov.



Dopravcom by totiž takýto krok umožnil podchytiť vodičov skôr a nie až vo veku 21 rokov, pretože za tri roky od ukončenia školy sa už zamestnajú v inom sektore. Zároveň by chceli spustiť systém vzdelávania vodičov na školách. Na toto povolanie by sa študenti pripravovali už počas strednej školy, po dovŕšení 18 rokov by získali vodičské oprávnenie a určitú prax a po škole by mohli postupne začať pracovať.



Takéto zníženie veku pritom podľa dopravcov pre vnútroštátnu dopravu umožňuje aj európska legislatíva, a takto to na Slovensku fungovalo aj v minulosti. V súčasnosti to tak napríklad platí aj v ostatných krajinách V4.