Minister financií L. Kamenický vyzval ministrov, aby začali šetriť

Bratislava 14. augusta (TASR) - Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka sú podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) najmä externé faktory. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) však spomalil výraznejšie, než rezort očakával. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku, situácia bude podľa ministra vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzýva preto ministrov, aby začali šetriť.



"Podľa aktuálnych výsledkov spomalil rast ekonomiky oveľa výraznejšie, než sme očakávali, a to na úroveň 1,9 %, namiesto očakávaných 3,5 %. Rozpočet na tento rok bol pritom postavený na raste na úrovni 4,5 %. Za spomalením vidím najmä externé faktory, či už je to vývoj v Nemecku, alebo obchodné vojny medzi Čínou a USA. Spomalenie sa aj vzhľadom na tieto faktory očakávalo, ale nie tak rýchlo a na takej úrovni," poznamenal Kamenický.



Ak bude ekonomika v spomaľovaní pokračovať aj v druhom polroku, minister priznáva, že situácia bude vážna. "Dnes je to sto dní, čo som vo funkcii ministra. Tak ako som už pri svojom menovaní uviedol, toto kreslo je horúce a dnes je priam žeravé. Každý minister sa teší, keď ekonomika rastie. Po mojom nástupe sa karta ale začala obracať a prichádzajú zlé správy. Ak sa aktuálny trend potvrdí aj v druhom polroku, situácia bude vážna. Ako minister financií sa preto musím k týmto skutočnostiam postaviť čelom," uviedol Kamenický.



Rozpočet na tento rok mal byť po prvýkrát v histórii vyrovnaný. "Musím však povedať, že po dnešných správach je tento cieľ ohrozený. Mojou prioritou bude 'ukočírovať' tento trend tak, aby boli straty čo najmenšie," poznamenal Kamenický.



Preto vyzval ministrov, aby spoločne začali šetriť. "Každý musí začať sám od seba a namiesto ďalších požiadaviek, ktoré prichádzajú na Ministerstvo financií SR na dodatočné peniaze, začali hľadať úspory vo vlastných rezortoch tak, aby sme dokázali ušetriť ďalšie peniaze," vyhlásil Kamenický. V súvislosti s ďalšími krokmi v najbližšom období uviedol, že si počká na čísla zo septembrovej prognózy. "Je jasné, že ak bude táto náhla zmena rastu ekonomiky pokračovať, bude znamenať zníženie rozpočtovaných príjmov, na čo budeme musieť reagovať na strane výdavkov," avizoval Kamenický.