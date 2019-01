Minister Novak informoval o ťažbe uhlia, ropy a plynu v Rusku

Ministerstvo venuje zvýšenú pozornosť budovaniu zariadení na skvapalňovanie zemného plynu. Do prevádzky bol uvedený komplex Jamal. Vďaka nemu vzrástol export skvapalneného plynu o 70 %.

Moskva 12. januára (TASR) - O situácii v energetickom odvetví, ktoré sa podieľa na príjmoch štátneho rozpočtu 45 %, hovoril v piatok (11. 1.) ruský prezident Vladimir Putin s rezortným ministrom Alexandrom Novakom.



Minister podľa 1. kanálu Ruskej televízie uviedol, že sa v krajine v minulom roku vyťažilo 433 miliónov ton uhlia, pričom s ťažbou 430 miliónov ton sa počítalo v roku 2020. Ťažba ropy dosiahla 556 miliónov ton. Jej medziročný rast bol vyšší o 10 miliónov ton. Minister poukázal na to, že 18 rokov starý rekord prekonali plynári. Vyťažili 725 miliárd kubických metrov zemného plynu. Z nich išlo 225 miliárd m3 na export. Dobrým tempom pokračuje budovanie medzinárodných plynovodov Sila Sibíri a Turecký prúd, ktoré budú uvedené do prevádzky koncom tohto roku.



