Minister P. Altmaier sa pokúsi i rokovaniami zamedziť sankčným clám

Berlín/Washington 16. marca (TASR) - Nemecký spolkový minister hospodárstva a obchodu Peter Altmaier odcestuje v nedeľu (18. 3.) do Washingtonu na dvojdňové rokovania o sankčných clách na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov, ktoré majú postihnúť EÚ vrátane Nemecka. Minister má naplánované stretnutia s vysokopostavenými členmi Trumpovej administratívy.



Minister uviedol, že vyššie clá budú viesť len k tomu, že v konečnom dôsledku zdraženie tovarov z oboch materiálov zaplatí spotrebiteľ. Altmaier bude pred cestou na druhý breh Atlantiku telefonicky hovoriť so svojím americkým kolegom Wilburom Rossom.