Minister práce J. Richter odletel do Luxemburska rokovať o sídle ELA

Bratislava 13. júna (TASR) - Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu bude vo štvrtok rozhodovať o sídle Európskeho orgánu práce (ELA), o ktoré sa uchádza aj Slovensko. Na rokovanie rady do Luxemburska odletel minister práce Ján Richter (Smer-SD).



V prípade úspechu by Slovensko získalo prvú inštitúciu Európskej únie. Záujem o sídlo ELA prejavili aj Rumunsko, Lotyšsko, Cyprus a Chorvátsko.



Richter sa niekoľkokrát vyjadril, že Slovensko sa už v súčasnosti môže pochváliť odborným profilom v oblasti pracovnej mobility. "V roku 2017 som inicioval a hostil regionálne fórum ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálnej práce," uviedol už v minulosti Richter s tým, že pripravené boli aj viaceré opatrenia, ktorými chce vláda garantovať dôstojné pracovné podmienky všetkým pracovníkom a predchádzať prípadom sociálneho a mzdového dampingu. "Aj tieto kroky sú jasným dôkazom, že dodržiavanie práv pracovníkov myslíme vážne," vyhlásil Richter.



Rezort práce má na sídlo ELA vytypovaný priestor v okolí autobusovej stanice a novej výstavby biznis centra. Je to však len jedna z alternatív, v hre sú totiž tri možné priestory, kde by mohol orgán sídliť.



Na zriadení ELA sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára tohto roka. Hlavným poslaním inštitúcie bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.