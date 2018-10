Minister pre brexit očakáva dokončenie dohody s EÚ do 21. novembra

Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň vyhlásila, že dohoda o brexite je hotová z 95 percent.

Londýn 31. októbra (TASR) - Dohoda o spôsobe ukončenia členstva Británie v Európskej únii by mala byť dokončená najneskôr 21. novembra. Britský minister pre tzv. brexit Dominic Raab to uviedol v liste adresovanom príslušnému výboru parlamentu v Londýne.



Podľa písomnosti s dátumom 24. októbra, ktorej obsah bol zverejnený v stredu, chce Raab výboru preukázať "finalizáciu" dohody so zvyškom EÚ, pričom považuje za "vhodný" spomínaný termín, informovala tlačová agentúra AP.



Odchod Británie z EÚ je naplánovaný na 29. marca 2019, Londýn a Brusel však stále nedospeli k dohode o "bezpečnom" spôsobe ukončenia členstva. Silnejú tak obavy, že Briti opustia EÚ bez dohody, čo vyvolá chaos v doprave a ekonomike.



Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň vyhlásila, že dohoda o brexite je hotová z 95 percent. Hlavnou prekážkou v "rozvodových" rokovaniach však zostávajú rozdielne predstavy o budúcom režime na hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.



Lídri EÚ sa v druhej polovici septembra na neformálnom zasadnutí v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom tohto stretnutia mali byť ešte otvorené otázky, no najmä riešenia ohľadom írskej hranice i budúcich ekonomických vzťahov. Lídri EÚ však na tohtomesačnom riadnom summite v Bruseli oznámili, že vzhľadom na nedostatočný pokrok v rokovaniach už novembrový summit o brexite neplánujú.