Ministerka G. Matečná ocenila Ríbezľový Devín

Bratislava 6. júla (TASR) – Ríbezľové víno a Devín k sebe patria ako pravá a ľavá ruka. Prirovnanie zvýrazňujúce tradíciu bratislavskej mestskej časti zaznelo z úst ministersky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (SNS) na otvorení 4. ročníka kulinárskeho podujatia Ríbezľový Devín.



Šéfka agrorezortu sa vo svojom príhovore poďakovala iniciátorom oživenia "ríbezľovej" tradície Devína a zároveň všetkým, ktorí vyrábajú a podporujú lokálne produkty. "Lokálnym produktom totiž podporujeme našich ľudí, našich výrobcov i spotrebiteľov a, navyše, čo si málokto uvedomí, znižujeme uhlíkovú stopu, keďže nemusíme toľko produktov dovážať," uviedla Matečná.



Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ľubica Kolková si zaspomínala, že jedna z prvých otázok, ktoré od zástupcov partnerskej samosprávy v Rakúsku dostala po svojom nástupe do funkcie v roku 2006, sa týkala práve ríbezľového vína. Ocenila zároveň nielen výrobcov, ale aj konzumentov tradičného devínskeho produktu. "Najväčším sponzorom ste práve vy, milovníci ríbezľového vína, bez vás by žiadna tradícia nebola," povedala.



Jeden z organizátorov podujatia a devínsky vinár Augustín Mrázik upozornil, že tradičnou hospodárskou činnosťou v Devíne bolo vždy poľnohospodárstvo a zameranie sa na pestovanie marhúľ a ríbezlí. "Sme radi, že sa nám tradície podarilo oživiť a postupne sme dospeli k tomu, aby sme ich prezentovali aj takýmito kulinárskymi podujatiami," povedal, pričom upozornil, že o dva roky budú oslavovať storočnicu "devínskeho ríbezláku".



Sobotňajšie podujatie okrem vína ponúkne aj ďalšie produkty vyrábané z čiernych a červených ríbezlí. Podujatie spestrí do večerných hodín aj kultúrny program.