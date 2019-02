Ministerka G. Matečná vníma protest farmárov ako politickú aktivitu

Mnohí jeho aktéri boli neúspešní v komunálnych voľbách, v krajských voľbách, dodala ministerka.

Bratislava 6. februára (TASR)- Avizovaný februárový protest nespokojných farmárov v Bratislave vníma šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) ako politickú aktivitu. Povedala to v stredu pre médiá.



Mnohí jeho aktéri boli neúspešní v komunálnych voľbách, v krajských voľbách, dodala. Novelu zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, transparentnú stránku Pôdohospodárskej platobnej agentúry v súvislosti s dotáciami a ďalšie kroky v technickej oblasti sú podľa nej aktivity, ktoré urobil rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka smerom ku nespokojným farmárom.



Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov v stredu informoval, že protest má byť v Bratislave 19. februára. Farmári začnú cestu do hlavného mesta z troch smerov už 18. februára. Prídu na traktoroch, lesných a ďalších strojoch. Odhadol, že do protestu sa rôznym spôsobom zapojí asi 1000 strojov.



Malí a strední farmári prišli na traktoroch do Bratislavy v júni 2018. Prijal ich prezident SR Andrej Kiska a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) uviedla, že väčšina bodov tzv. Košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená.