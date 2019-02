Rezort obchodu poslal správu o dovoze áut Trumpovi, očakáva clá

Trump má teraz 90 dní na to, aby rozhodol, či odporúčania ministerstva prijme alebo nie. Zástupcovia automobilového sektora predpokladajú, že správa určité clá na autá obsahuje.

Washington 18. februára (TASR) - Americké ministerstvo obchodu poslalo prezidentovi Donaldovi Trumpovi správu o tom, či dovoz áut a autokomponentov zo zahraničia ohrozuje národnú bezpečnosť USA. Podrobnosti o obsahu správy však nezverejnilo.



Ak by správa, ktorú poslal Trumpovi v nedeľu večer (17.2.) minister obchodu Wilbur Ross, potvrdila, že dovoz áut a komponentov predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť USA, mohlo by to znamenať zavedenie vysokých dovozných ciel na autá z Európskej únie.



Trump má teraz 90 dní na to, aby rozhodol, či odporúčania ministerstva prijme alebo nie. Zástupcovia automobilového sektora predpokladajú, že správa určité clá na autá alebo technológie a komponenty obsahuje.



Aj keď ministerstvo obsah správy nezverejnilo, automobilový sektor napriek tomu spúšťa masívnu kampaň proti prípadnému zavedeniu ciel. Zástupcovia sektora varujú, že v prípade zavedenia 25-percentných ciel na milióny dovážaných áut a autokomponentov by sa výrazne zvýšili náklady a cena vozidiel, čo by mohlo viesť k strate státisícov pracovných miest v USA.



Združenie amerických výrobcov autokomponentov uviedlo, že clá povedú k poklesu investícií v USA, a to práve v čase, keď priemysel zápasí s klesajúcim predajom, Trumpovými clami na oceľ a hliník a clami na autosúčiastky z Číny. "Ak sa clá zavedú, je možné, že vývoj a zavádzanie nových technológií sa začne presúvať do zahraničia. Ani jedna firma z amerického automobilového sektora o preverovanie (o ohrození národnej bezpečnosti USA dovozom áut a autokomponentov) nežiadala," dodalo združenie.



Ministerstvo obchodu začalo prípadné ohrozenie národnej bezpečnosti USA dovozom áut preverovať v máji minulého roka na žiadosť Donalda Trumpa. Predstavitelia americkej administratívy netaja, že cieľom hrozieb o možnom zavedení ciel je získanie ústupkov zo strany Japonska a EÚ. Aj Trump minulý týždeň uviedol, že clá ochraňujú americký priemysel a navyše pomáhajú pri vyjednávaní o obchodných dohodách.