Ministerstvo vnútra nakúpi elektroniku za viac ako tri milióny eur

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi elektroniku v hodnote viac ako tri milióny eur. Určená je pre zariadenia a pracoviská rezortu. Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Ministerstvo informovalo, že na základe týchto konkrétnych obstarávaní po elektronických aukciách uzavrelo štyri kúpne zmluvy za obdobie posledných troch mesiacov uplynulého roka. "A to na dodávku osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, skenerov, periférnych zariadení a príslušenstva vrátane technickej podpory a súčinnosti pri inštalácii a konfigurácii pracovných staníc," doplnil rezort.



"V rámci dynamického nákupného systému sa nakupujú komodity a zariadenia bežné na trhu. Do jednotlivých konkrétnych obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa prihlásili uchádzači, ktorí boli do tohto systému na základe verejného obstarávania zaradení," ozrejmil tlačový odbor rezortu vnútra. Dodávateľmi majú byť spoločnosti, ktoré ponúkli najvýhodnejšie ceny.



Súčasťou nákupu je podľa informácií zverejnených ÚVO napríklad aj ekologická likvidácia spotrebného materiálu, spolupráca pri inštalácii, konfigurácia pracovných staníc či nastavení, inštalácií ovládačov ale aj poskytnutie telefonickej podpory v pracovných dňoch.



Obstarávanie prebehlo formou užšej súťaže, pričom sa použila elektronická aukcia. V súťaži uspeli firmy Sofor, Gratex International či Microcomp - Computersystém. Tie budú ministerstvu dodávať skenery, výpočtovú techniku či počítačové zariadenia v celkovej hodnote 3.124.539,40 eur bez DPH.