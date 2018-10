Rezort zdravotníctva vyhlasuje verejné obstarávanie na RTG prístroje

Pozostáva z dvoch kôl a rezort vďaka elektronickej aukcii predpokladá pri nákupoch výraznú úsporu. Celková hodnota zákazky je 20,6 milióna eur bez DPH.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlasuje verejné obstarávanie na 136 nových RTG prístrojov pre nemocnice. Pozostáva z dvoch kôl a rezort vďaka elektronickej aukcii predpokladá pri nákupoch výraznú úsporu. Celková hodnota zákazky je 20,6 milióna eur bez DPH.



"Dvojkolová elektronická aukcia, ktorú sme nastavili ešte v roku 2016, sa nám osvedčila a pomáha k zníženiu cien pri nákupoch s pozitívnym efektom na pacienta a zdravotníka, ušetrené peniaze nemocnice investujú do ďalších oblastí, kde sú najviac potrebné," povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR. Nové röntgeny by do nemocníc mali prísť na jar 2019.



Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorá je najväčšou na Slovensku, už dodali v tomto roku 24 nových RTG prístrojov. "Postupne obnovujeme prístrojovú techniku v nemocniciach, pacienti si zaslúžia byť diagnostikovaní a liečení na kvalitných prístrojoch. Som rada, že prvé nové RTG prístroje majú k dispozícii už v tomto koncovom zdravotníckom zariadení, kde sa liečia aj tie najvážnejšie prípady," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Celková hodnota zákazky bola 3,5 milióna eur.



Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo verejné obstarávanie aj na nové infúzne pumpy. "Využívané budú následne napríklad na operačných sálach, neonatologických a iných oddeleniach. Celkovo pôjde do nemocníc 2300 nových infúznych púmp, dokovacích staníc a potrebného príslušenstva," priblížil Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR. Obstaraná technika bude vrátane päťročného servisu, aby sa zabezpečila efektivita nákupu počas očakávanej životnosti prístrojov.