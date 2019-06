Ministri financií eurozóny sa vo štvrtok stretli v Luxemburgu. Rokujú o fiškálnej situácii v eurozóne a budú sa venovať aj talianskemu dlhu.

Luxemburg 13. júna (TASR) - Ministri financií eurozóny napomenuli Taliansko pre narastajúci dlh. Pre rast ekonomiky a stabilitu v eurozóne je veľmi dôležité, aby Taliansko dodržovalo pakt stability a rastu, povedal vo štvrtok v Luxemburgu šéf Euroskupiny Mario Centeno.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire zasa uviedol, že je na talianskej vláde, aby zareagovala na výzvu Európskej komisie (EK) a prijala potrebné opatrenia. Podľa nemeckého ministra financií Olafa Scholza sa musí nájsť nejaké riešenie a varoval taliansku vládu, že fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ) nie sú len "niečo, čo je na papieri".



EK odporúčala začať konanie proti Taliansku pre nadmerný deficit a v utorok (11. 6.) to podporili aj členské štáty Únie. Podľa niektorých správ by Rím nakoniec mohol dostať pokutu okolo 3 miliardy eur. Taliansky premiér Giuseppe Conte verí, že krajina sa nakoniec vyhne disciplinárnemu konaniu. Taliansko bude podľa neho znižovať dlh "ešte rýchlejšie, než sme čakali".



Scholz pred stretnutím Euroskupiny povedal pre CNBC, že Taliansko nemôže naďalej bagatelizovať pravidlá EÚ, ako keby neboli dôležité. "Tie pravidlá nakoniec nie sú len niečo, čo je na papieri, ale majú svoj dôvod."



Komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici uviedol, že by sa chcel vyhnúť konaniu pre nadmerný deficit proti Rímu. Dodal, že dvere sú otvorené, Taliansko však musí predložiť dôveryhodný plán, inak môže byť potrestané. "Aby sme sa tomu vyhli, potrebujeme fakty, čísla, údaje, ktoré jasne ukážu, že Taliansko je na ceste k splneniu cieľov v rokoch 2019 a 2020 a že dodržiava pravidlá."