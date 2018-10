Ministri financií V4 podpísali memorandum o európskom rozpočte

Slovenský šéf rezortu financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil toto stretnutie za historické.

Bratislava/Štrbské Pleso 5. októbra (TASR) – Ministri financií krajín V4 podpísali memorandum o financovaní európskeho rozpočtu. Slovenský šéf rezortu financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil toto stretnutie za historické. Okrem toho Slovensko podpísalo s Českou republikou bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH).



"Ide naozaj svojím spôsobom o historické stretnutie ministrov financií vo formáte V4. Tá historickosť je spôsobená aj tým, že sme podpísali deklaráciu o vlastných zdrojoch. Ide o snahu urobiť syntézu národných pozícií z rôznych ministerstiev financií," skonštatoval na tlačovej konferencii po podpise memoranda Kažimír.



Uviedol, že ministri v Tatrách diskutovali o príjmovej stránke rozpočtu, teda o tom, ako by sa mal napĺňať, nie ako z neho míňať. Tiež hovorili o efektívnosti rozpočtu. Ministri financií V4 sa v rámci diskusií o viacročnom finančnom rámci zhodli, že hlavnými príjmami EÚ by mali naďalej zostať príspevky štátov na základe ich ekonomickej výkonnosti doplnené o príjmy z výberu cla. V súvislosti s brexitom by taktiež mali byť zrušené úľavy aj pre ostatné štáty. "Európsky rozpočet je kľúčový a dôležitý investičný nástroj v Európe. Odteraz sme partnermi," poznamenal v súvislosti so stretnutím ministrov Kažimír.



Možné nové zdroje rozpočtu EÚ by z pohľadu regiónu, ale aj iných členských krajín, mali spĺňať niekoľko kritérií. Mali by byť férové, udržateľné, prepojené s európskymi cieľmi a taktiež by mali mať motivačný charakter.



Kažimír ocenil aj diskusiu, ktorá sa uskutočnila k investičnej platforme za účasti Európskej investičnej banky a jej viceprezidenta Vazila Hudáka. Ministri hovorili o budúcnosti investičných politík a investičných nástrojov v Európe, ich výške, kompetenciách pre jednotlivé inštitúcie v rámci stratégie Európskej komisie InvestEU. Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU, ktorý by zlúčil financovanie z rozpočtu EÚ vo forme úverov a záruk do jedného nástroja.



Spolupráca Slovenska a Českej republiky sa má posilniť aj v oblasti boja proti daňovým únikom. Kažimír podpísal so svojou českou kolegyňou ministerkou Alenou Schillerovou bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty. Označili to za ďalší krok v spoločných aktivitách smerujúcich k eliminácii podvodov na DPH. "Je to náš spoločný príbeh boja s daňovými únikmi. Pôjde o automatickú výmenu tzv. súhrnných výkazov," zhodnotil Kažimír.



Na základe podpísanej dohody si budú môcť finančné správy oboch krajín oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a priamočiarejšie vymieňať informácie a využívať ich na vyhodnocovanie cezhraničných rizikových obchodných transakcií.