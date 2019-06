Mittal: Európa musí prijať ďalšie opatrenia na ochranu trhu s oceľou

Európski oceliari už minulý mesiac varovali Brusel pred dôsledkami slabnúceho dopytu a súbežne rastúceho dovozu pre oceliarsky sektor v Európe.

Berlín 12. júna (TASR) - Európa nevyhnutne potrebuje prijať ďalšie opatrenia na vykompenzovanie dôsledkov dovozných ciel, ktoré na oceľ zo zahraničia uvalil americký prezident Donald Trump. Povedal to v rozhovore pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung Lakšmí Mittal, šéf oceliarskeho koncernu ArcelorMittal.



Európska komisia v súčasnosti prehodnocuje opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť dovoz ocele a najmä zabrániť výraznému zvýšeniu dovozu v dôsledku Trumpových ciel vo výške 25 %. Tie prakticky uzatvorili americký trh s oceľou, čo znamená, že vysoký objem suroviny sa tak presmerováva na iné trhy vrátane európskeho.



"Európska únia oznámila opatrenia na ochranu trhu, tie však nie sú efektívne," povedal Mittal pre Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že je nevyhnutne potrebné prijať ďalšie.



Európski oceliari už minulý mesiac varovali Brusel pred dôsledkami slabnúceho dopytu a súbežne rastúceho dovozu pre oceliarsky sektor v Európe. Podľa nich majú opatrenia EÚ na ochranu trhu medzery a limity na dovoz do Európskej únie nie je pre zahraničných exportérov problémom obísť.



Mittal dodal, že európsky trh potrebuje znížiť dovoz zhruba o pätinu, aby sa dostal na úroveň z roka 2017. Od júla pritom hrozí ďalšie zvýšenie dovozu, a to o 5 %. Upozornil, že je nevyhnutné zaviesť aj kvóty voči jednotlivým krajinám v súvislosti s dovozom oceľových zvitkov valcovaných za tepla.



Šéf ArcelorMittal dodal, že sa obáva ďalšieho vývoja situácie na európskom trhu s oceľou. Európskych oceliarov totiž poškodzuje aj obchodný konflikt medzi USA a Čínou, rastúce napätie medzi USA a Európskou úniou, spomaľujúca sa čínska ekonomika a neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie.